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    Суспільство

    «Укрзалізниця» призначила чотири додаткові поїзди до Дня Конституції

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    З нагоди Дня Конституції&nbsp; українці відпочиватимуть 3 дні поспіль - «Укрзалізниця» призначила чотири додаткові поїзди до Дня Конституції
    З нагоди Дня Конституції  українці відпочиватимуть 3 дні поспіль

    Потяги вирушать у Львів, Дніпро, Суми та Вінницю

    «Укрзалізниця» призначила чотири потяги до Дня Конституції, що вирушать у Львів, Дніпро, Суми та Вінницю. Про це повідомляє пресслужба.

    Зазначається, що поїзд № 154/153 Київ — Суми курсуватиме 28 та 30 червня. Відправлення о 05:49 та прибуття до Сум об 11:15. Зворотно — відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.

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    Поїзд № 237 Київ — Дніпро відправлятиметься 27 та 30 червня. Відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06.

    Поїзд № 755/756 Київ — Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00:15, прибуття до Львова о 05:47. У сполученні Львів — Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.

    Поїзд № 779/780 Суми — Київ — Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.

    Нагадаємо, що з нагоди Дня Конституції  українці відпочиватимуть 3 дні поспіль.

    В Україні День Конституції святкують 28 червня.

    Оскільки це свято припадає на п'ятницю, українці матимуть три вихідні поспіль - 28, 29 та 30 червня.

    27 червня роботодавцям рекомендують зробити скорочений робочий день.

     

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