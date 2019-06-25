«Укрзалізниця» призначила чотири додаткові поїзди до Дня Конституції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З нагоди Дня Конституції українці відпочиватимуть 3 дні поспіль

Потяги вирушать у Львів, Дніпро, Суми та Вінницю

«Укрзалізниця» призначила чотири потяги до Дня Конституції, що вирушать у Львів, Дніпро, Суми та Вінницю. Про це повідомляє пресслужба.

Зазначається, що поїзд № 154/153 Київ — Суми курсуватиме 28 та 30 червня. Відправлення о 05:49 та прибуття до Сум об 11:15. Зворотно — відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.

Поїзд № 237 Київ — Дніпро відправлятиметься 27 та 30 червня. Відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06.

Поїзд № 755/756 Київ — Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00:15, прибуття до Львова о 05:47. У сполученні Львів — Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.

Поїзд № 779/780 Суми — Київ — Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.

Нагадаємо, що з нагоди Дня Конституції українці відпочиватимуть 3 дні поспіль.

В Україні День Конституції святкують 28 червня.

Оскільки це свято припадає на п'ятницю, українці матимуть три вихідні поспіль - 28, 29 та 30 червня.

27 червня роботодавцям рекомендують зробити скорочений робочий день.