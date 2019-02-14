В «Укрзалізниці» назвали найприбутковіші потяги у 2018 році



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На потяги, що курсують до РФ, не діють знижки

Поїзд Київ - Москва став найприбутковішим з тих, що курсували за межі України

Поїзд №5/6 сполученням Київ - Москва став найприбутковішим з тих, що курсували за межі України в 2018 році. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на прес – службу «Укрзалізниці».

Як зазначається, поїзди, що курсують до РФ, залишаються прибутковими, незважаючи на те, що на них не діють знижки, як, зокрема, на квитки в напрямку країн західної Європи.

Список найприбутковіших поїздів міжнародного сполучення:

№5/6 Київ-Москва - наповненість 72%, прибуток склав 120 млн грн

№23/24 Одеса-Москва - наповненість 85%, прибуток склав 56 млн грн

№73/74 Ковель-Москва - наповненість 80%, прибуток - 30 млн грн

№61/62 Миколаїв-Москва - наповненість 80%, прибуток - 16,7 млн грн

№53/54 Київ-Санкт-Петербург - наповненість 61%, прибуток - 14,4 млн грн.

При цьому найприбутковішим поїздом, який курсував за внутрішнім сполученням України за 2018 рік, став швидкісний поїзд №91/92 сполученням Київ-Львів.

Список найприбутковіших поїздів у внутрішньому сполученні:

№91/92 Київ-Львів - наповненість 86%, прибуток склав 60,5 млн грн

№105/106 Київ-Одеса - наповненість 94%, прибуток склав 54,4 млн грн

№63/64 Київ-Харків - наповненість 92%, прибуток склав 29,5 млн грн

№11/12 Київ-Новоолексіївка - наповненість 92%, прибуток склав 25,3 млн грн

№79/80 Київ-Дніпро - наповненість 99%, прибуток склав 10,7 млн грн.

Водночас в «Укрзалізниці» назвали найбільш збитковий потяг у 2018 році у внутрішньому сполученні. Це поїзд «Мінськ-Запоріжжя».

Нагадаємо, в 2019 році «Укрзалізниця» планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів.

Раніше стало відомо, що в Україні в 2019 році запустять нове залізничне сполучення в Німеччину і Словаччину.