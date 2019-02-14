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    Економіка та фінанси

    В «Укрзалізниці» назвали найприбутковіші потяги у 2018 році

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    На потяги, що курсують до РФ, не діють знижки - В «Укрзалізниці» назвали найприбутковіші потяги у 2018 році
    На потяги, що курсують до РФ, не діють знижки

    Поїзд Київ - Москва став найприбутковішим з тих, що курсували за межі України

    Поїзд №5/6 сполученням Київ - Москва став найприбутковішим з тих, що курсували за межі України в 2018 році. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на прес – службу «Укрзалізниці».

    Як зазначається, поїзди, що курсують до РФ, залишаються прибутковими, незважаючи на те, що на них не діють знижки, як, зокрема, на квитки в напрямку країн західної Європи.

     Список найприбутковіших поїздів міжнародного сполучення:

     

    • №5/6 Київ-Москва - наповненість 72%, прибуток склав 120 млн грн
    • №23/24 Одеса-Москва - наповненість 85%, прибуток склав 56 млн грн
    • №73/74 Ковель-Москва - наповненість 80%, прибуток - 30 млн грн
    • №61/62 Миколаїв-Москва - наповненість 80%, прибуток - 16,7 млн грн
    • №53/54 Київ-Санкт-Петербург - наповненість 61%, прибуток - 14,4 млн грн.

    При цьому найприбутковішим поїздом, який курсував за внутрішнім сполученням України за 2018 рік, став швидкісний поїзд №91/92 сполученням Київ-Львів.

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     Список найприбутковіших поїздів у внутрішньому сполученні:

     

    • №91/92 Київ-Львів - наповненість 86%, прибуток склав 60,5 млн грн
    • №105/106 Київ-Одеса - наповненість 94%, прибуток склав 54,4 млн грн
    • №63/64 Київ-Харків - наповненість 92%, прибуток склав 29,5 млн грн
    • №11/12 Київ-Новоолексіївка - наповненість 92%, прибуток склав 25,3 млн грн
    • №79/80 Київ-Дніпро - наповненість 99%, прибуток склав 10,7 млн грн.

    Водночас в «Укрзалізниці» назвали найбільш збитковий потяг у 2018 році у внутрішньому сполученні. Це поїзд «Мінськ-Запоріжжя».

    Нагадаємо, в 2019 році «Укрзалізниця» планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів.

    Раніше стало відомо, що в Україні в 2019 році запустять нове залізничне сполучення в Німеччину і Словаччину.

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