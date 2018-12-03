Вагони «потягу чотирьох столиць» поки заповнені на 40%, - «Укрзалізниця»



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«За 8 рейсів у поїзді Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига перевезено 2,1 тисячі пасажирів в обох напрямках, у тому числі 1 тисяча пасажирів від/до Литви та 0,95 тисяч пасажирів від/до Латвії», - повідомили в «Укрзалізниці&ra

У складі поїзда курсує 10 вагонів (338 місць), з них 9 купе та 1 вагон класу люкс; в одному з вагонів купе розділяються на чоловічі та жіночі

Вагони потягу «чотирьох столиць» за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига заповнюються приблизно на 40%. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на «Укрзалізницю».

«За 8 рейсів у поїзді Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига перевезено 2,1 тисячі пасажирів в обох напрямках, у тому числі 1 тисяча пасажирів від/до Литви та 0,95 тисяч пасажирів від/до Латвії», - повідомили в «Укрзалізниці».



У складі поїзда курсує 10 вагонів (338 місць), з них 9 купе та 1 вагон класу люкс. В одному з вагонів купе розділяються на чоловічі та жіночі.



Судячи з цієї інформації у середньому потягом подорожують близько 130 осіб в одну сторону, що становить близько 39% від загальної місткості вагонів.

Проте, враховуючи міжсезоння та лише початок його курсування, в УЗ вважають курсування поїзда №31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига вдалим.

Також в «Укрзалізниці» заявили про ймовірне продовження маршруту потяга до Таллінна (Естонія), як це було заплановано у початковому варіанті маршруту перед запуском потяга.



В УЗ нагадали, що поїзд курсує раз на тиждень, початок проведення прикордонно-митних процедур – на станції Київ-Пасажирський о 13:42, вирушає поїзд із Києва о 14:07 та прибуває до Риги наступного дня о 09:06. Зворотно він вирушає об 11:10 та прибуває до столиці України о 06:42.



При курсуванні в напрямку Риги поїзд робить зупинки о 23:35 у Мінську та о 04:25 у Вільнюсі. При курсуванні в напрямку Києва – о 15:48 у Вільнюсі та о 20:17 у Мінську. Поїзд робить зупинки на станціях Словечно, Калинковичі, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй та Елгава.

Нагадаємо, 28 вересня з Києва вирушив у перший рейс потяг чотирьох столиць: напрямок, ціни.