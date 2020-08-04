«Укрзалізниця» звільнить працівників потягу, в якому стався напад на жінку



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«Укрзалізниця» провела додатковий інструктаж усіх провідників

У компанії провели службове розслідування та оприлюднили рішення

Компанія «Укрзалізниця» обіцяє звільнити працівників, через недбалість яких вночі 31 липня чоловік побив та намагався зґвалтувати пасажирку у поїзді сполученням Маріуполь — Київ.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Так, за повідомленням перевізника, нападник зайшов до вагона №3 на станції П’ятихатки-Стикові та зайняв вільне місце. Як каже «Укрзалізниця», провідника не було на робочому місці.

Близько 03:30 пасажирка звернулася за допомогою до провідника №4, але провідники не змогли допомогти, кажуть в компанії.

У повідомленні йдеться, що «Укрзалізниця» провела додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому. Разом з тим, встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов'язків.

Як повідомлялося раніше, у поїзді Маріуполь-Київ в п’ятницю, 31 липня, невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював. Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування.

Нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).

Згодом пасажирка «Укрзалізниці» Анастасія Лугова, яку жорстоко побили в поїзді Маріуполь-Київ і намагалися зґвалтувати, розповіла деталі нападу.

Після нападу «Укрзалізниця» попросила поліцію супроводжувати поїзди. До відома, раніше в кожному потязі їздили патрульні, а злочинами займалася лінійна міліція. У 2015 році підрозділ ліквідували. У МВС тоді пояснювали — у слідчих зовсім мало роботи і лише по три справи на місяць.

1 серпня суд відправив за ґрати рецидивіста, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді «Маріуполь-Київ».



