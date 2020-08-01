Спроба зґвалтування у потязі: «Укрзалізниця» просить поліцію супроводжувати поїзди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поїзді «Маріуполь-Київ» в п’ятницю, 31 липня, невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював

«Укрзалізниця» попросила вибачення у побитої пасажирки поїзда «Маріуполь – Київ»

В «Укрзалізниці» в суботу повідомили, що на пасажирку поїзда №84 сполученням Київ-Маріуполь було здійснено напад, зловмисника затримала поліція.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«За інформацією пасажирки, один із пасажирів – чоловік без верхнього одягу, вдерся до купе, де вона перебувала із неповнолітнім сином, та почав наносити їй тілесні ушкодження й намагався зґвалтувати. Про вказаний інцидент було повідомлено машиніста та начальника поїзда. Зловмисника було затримано правоохоронцями, а поїзна бригада надала усі необхідні свідчення. Дії вказаної особи буде кваліфікувати офіційне слідство», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні перевізник просить у постраждалої пасажирки вибачення за інцидент.

В «Укрзалізниці» кажуть, що вкотре наголошують на нагальній необхідності поновлення супроводження поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів.

Як повідомлялося раніше, у поїзді «Маріуполь-Київ» в п’ятницю, 31 липня, невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював. Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування.

За інформацією заступника голови МВС Антона Геращенко, нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).