Суд відправив за ґрати рецидивіста, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді «Маріуполь-Київ»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Райсуд Киева арештував на 2 місяці без права внесення застави чоловіка, якого звинувачують у нападі на жінку у потягу

Нападником виявився уродженець Запоріжжя, який був судимий за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку

Соломеньский райсуд Киева арештував на 2 місяці без права внесення застави чоловіка, якого звинувачують у нападі на Анастасію Лугову, що стався у потязі Київ-Маріуполь.

«За клопотанням Київської місцевої прокуратури №9 чоловіка, який у вагоні потягу намагався зґвалтувати жінку, взято під варту строком на 2 місяці без застосування застави. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 122 КК України та Солом’янським районним судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий – 1975 року народження, громадянин України, уродженець міста Запоріжжя, проживає у Києві, раніше судимий за ч.2 ст. 185 у 2008 році.

Як повідомлялося раніше, у поїзді «Маріуполь-Київ» в п’ятницю, 31 липня, невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював. Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування.

За інформацією заступника голови МВС Антона Геращенко, нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).