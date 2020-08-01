Чоловік серед ночі напав на жінку з дитиною у поїзді Маріуполь-Київ (фото)



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У поїзді «Маріуполь-Київ» невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною

Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування

У поїзді «Маріуполь-Київ» в п’ятницю, 31 липня, невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював.

Про це написала потерпіла Анастасія Лугова на своїй Facebook-сторінці.

Інцидент стався близько 3 години ночі. Чоловік, вдягнений лише у труси, пробрався до купе, де перебувала жінка зі сплячим сином і заблокував двері. Далі він почав її бити, притиснувши до ліжка і тримаючи за горло. Син Анастасії прокинувся від її криків і почав благати «не бити маму», на що невідомий розвернувся і хотів вдарити хлопчика.

«Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, аби він не бив сина. Чоловік знизив агресію, зняв труси і почав до мене приставати», – написала жінка. Вона попросила чоловіка зачекати, адже син все бачив.

«Ввесь час допоки я заспокоювала сина, голий чоловік з ерекцією гладив мені ноги і цілував їх, на мої пручання казав «Будь розумницею, будь хорошою дівчинкою і більше не постраждаєш», – зазначила Анастасія.

Потім жінка вирішила вивести неадеквата з купе, аби її син нічого не бачив. Чоловік обгорнувся в простирадло, вивів її з купе і завів до свого, заблокувавши двері на верхній замок.

Анастасія Лугова до нападу та після/фото Facebook.com/anastaisha.lygov

«В купе на столі була розрізана диня, з якої стирчав ніж. Тож кричати не було сенсу. Я боялася, що якщо він спроможний на побиття невинної незнайомої жінки, то зарізати ножем, щоб не кричала – не проблема», – додала постраждала.

Чоловік зняв простирадло і почав приставати до жінки. «Але в той час мій син почав плакати і кликати мене. «Ось він, шанс на порятунок» – подумала я», – пише Лугова. Жінка попросила відпустити її, щоб заспокоїти сина під приводом того, що дитина може розбудити усіх.

«Вийшовши з купе, я забігла до сина і ми босоніж побігли до провідниці. Та спала і не розуміла, що робиться. Чоловік голий по вагону біг в нашому напрямку», – додала вона. Жінка побігла до іншого вагону по допомогу, але ніхто не зреагував. Прихисток знайшли лише у провідниці цього вагону.

Більше трьох годин жінка з сином далі їхали до Києва. Начальник поїзду дав розпорядження, щоб невідомого охороняли і не дали змогу йому втекти. Після прибуття чоловіка затримали.