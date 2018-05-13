УПЦ КП звинуватила Росію у тиску на православні церкви

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В УПЦ КП застерегли всіх від участі в провокаціях, спрямованих на розпалення міжконфесійної ворожнечі

Українська православна церква Київського патріархату звинуватила Росію у втручанні в церковні справи в Україні у зв’язку з очікуваним визнанням автокефалії української церкви з боку Вселенського патріархату.

Про це йдеться у зверненні Священного синоду УПЦ КП з питання утвердження в Україні єдиної помісної православної церкви.

«Ми висловлюємо протест проти втручання Російської Федерації у церковні справи, проти використання прокремлівськими політиками свого впливу в керівних структурах митрополії Московського патріархату в Україні (так у тексті названо структуру Московського патріархату в Україні з офіційною назвою «Українська православна церква», що є автономною частиною Російської православної церкви – ред.) з метою перешкодити визнанню автокефалії. Вважаємо, що своїми діями вони порушують законодавство України, розпалюють міжконфесійну ворожнечу, втручаються у справи релігійних організацій, спонукають одні релігійні організації втручатися у справи інших», – йдеться у заяві.

Як наголошено у зверненні, питання надання Вселенським патріархом томосу (церковної грамоти – ред.) про автокефалію православної церкви в Україні «є справою, яка вирішується між Церквами – між Константинопольським патріархатом як нашою Матір’ю-церквою і Православною церквою в Україні». «Українська держава, і зокрема президент України, не втручаються у внутрішні церковні справи, не порушують конституційної норми про відділення Церкви від держави, а виключно надають сприяння у питаннях, які належать до державної компетенції, і роблять це на церковне прохання – з боку Церкви в Україні та з боку Константинопольського патріархату», – наголосив Синод УПЦ КП.

«Натомість відомими є численні факти політичного і державного втручання з боку Російської Федерації та прокремлівських політичних сил в Україні у процес визнання з метою перешкодити йому. Через дипломатичні та інші канали в інтересах влади Росії та Московської патріархії здійснюється тиск на Константинопольський патріархат, інші помісні православні церкви. Прокремлівські політичні структури в Україні організували збирання підписів, які, на їхню думку, мають «засвідчити небажання» православних в Україні підтримати започатковану справу. Використовуючи свій вплив, в тому числі фінансовий, на керівництво митрополії Московського патріархату в Україні, ці політичні структури поширюють «підписні листи» в парафіях Московського патріархату в Україні – хоча жодного публічного церковного розпорядження робити це не було зроблено», – звернули увагу в УПЦ КП.

У зверненні також наголошено: «Ми вважаємо недопустимим, щоб під виглядом релігійної діяльності через структури Московського патріархату в Україні поширювалася кремлівська агресивна ідеологія «русского міра», щоби вірні та громади митрополії РПЦ в Україні ставали заручниками прокремлівських сил та провідниками їхньої програми. Держава має належно реагувати на всі факти порушення законодавства, вживати заходи для припинення таких порушень і притягнення винних до відповідальності. Громадськість України також має право мирно, в передбачений законами спосіб, висловлювати своє засудження фактів протиправної діяльності з боку осіб та організацій, пов’язаних із Московським патріархатом».

При цьому в УПЦ КП застерегли всіх від участі в провокаціях, спрямованих на розпалення міжконфесійної ворожнечі.

«Заклики окремих політичних та громадських діячів до насильства щодо прибічників Московського патріархату, до пошкодження чи захоплення майна, яке належить релігійним громадам в юрисдикції Московського патріархату, нами відкидаються та засуджуються», – заявив Синод української церкви.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Нагадаємо, 19 квітня народні депутати проголосували за звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія І щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення щодо автокефалії.

Як повідомлялося, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Як відомо, народні депутати від Опозиційного блоку направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, в якому заявили, що ініціатива української влади щодо створення єдиної помісної церкви є спробою «вирішити політичні завдання напередодні президентських виборів в Україні».

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