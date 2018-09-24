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    Ураган наробив лиха на півдні Польщі

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    Ураган наробив лиха на півдні Польщі

    Інститут метеорології Польщі попереджає про подальші пориви вітру в 7-ми з 16-ти воєводств Польщі

    Сильні буревії пронеслися територією Польщі в ніч на понеділок, 24 вересня. Через них без світла залишилися десятки тисяч людей, повідомляє Укрінформ.

    Станом на ранок без електрики були близько 160 тис. житлових будинків по всій країні, більшість яких - на півдні країни.

    Польські рятувальники протягом доби майже дві тисячі разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди - усунення повалених дерев, розриву ліній електропередач тощо.

    Крім того, в результаті негоди постраждала п'ятирічна дитина.

    Інститут метеорології Польщі попереджає про подальші пориви вітру в 7-ми з 16-ти воєводств Польщі, в основному, на півдні країни.

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