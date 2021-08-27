Двоє уродженців України потрапили до списку 25-ти найуспішніх ізраїльтян
До почесного списку також увійшли такі знаменитості, як Галь Гадот, Юваль Ной Харарі, Рам Бергман
Колишній дніпрянин Артем Долгоп’ят та екскиянка Кіра Радінська пишаються своїми досягненнями
Чемпіон Олімпійських ігор з гімнастики, колишній дніпрянин Артем Долгоп’ят та видатна вчена у сфері комп'ютерних технологій, творець інноваційної програми у сфері охорони здоров'я на основі штучного інтелекту Кіра Радінська потрапили до списку 25 найуспішніших ізраїльтян у світі, який 27 серпня оприлюднила газета «Едіот ахронот».
Уродженці Києва та Дніпра поділилися своїми історіями.
Артем Долгоп’ят: Я відчуваю, що народ Ізраїлю пишається мною і моїми досягненнями
Артем Долгоп’ят народився в Дніпропетровську в єврейській родині. Батько працював техніком-електриком на залізниці, мати – продавчинею в магазині. Коли було 12 років, як дворазовому чемпіону України у своїй віковій категорії пропонували переїхати до Києва тренуватися в збірній України, але через важкий економічний стан родина наважилась на репатріацію до Ізраїлю.
«Хоча я народився і виріс в Україні, давно вважаю своїм домом Ізраїль і дуже пишаюся тим, що представляю Ізраїль на міжнародній арені. Після Олімпіади, коли доводилося давати одне інтерв'ю за іншим, спіймав себе на думці , що говорити на івриті мені простіше, ніж російською ... Я відчуваю, що народ Ізраїлю пишається мною і моїми досягненнями, і це зігріває моє серце», – сказав Артем Долгоп'ят.
Іншого шляху, крім як вижити – вивчити мову, знайти роботу, досягти успіху, нема, переконана Кіра Радінська
Кіра Радінська, яку батьки привезли до Ізраїлі у чотири роки, поділилася секретом успіху емігрантів.
«Я впевнена, що успіх приходить насамперед до «голодних людей», які розуміють, що у них немає іншого вибору, крім як досягти успіху. Ізраїль – унікальна країна, створена, по суті, тими, хто вижив. І це запорука успіху країни. Мої батьки, наприклад, здійснюючи алію з України, точно знали, що у них немає іншого шляху, крім як вижити – вивчити мову, знайти роботу, досягти успіху ...» – наголосила Кіра Радінська.
До рейтингу увійшли такі видатні ізраїльтяни: головний виконавчий директор компанії дитячих іграшок Mattel (їй, серед іншого, належить бренд «Барбі») Інон Крейз; актриса Галь Гадот, яка зіграла «Диво-жінку»; один із керівників Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Доріт Ніцан.
До слова, напередодні 30-ї річниці Незалежності України опубліковано рейтинг «Обличчя – символи України. 20 культових жінок вітчизняного кіно».
Також 13 учасників «Кримської платформи» президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги».