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    В Умань на святкування Рош га-Шана планують приїхати 50 тисяч хасидів

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    В Умані громадський порядок забезпечуватимуть українські та ізраїльські правоохоронці - В Умань на святкування Рош га-Шана планують приїхати 50 тисяч хасидів
    В Умані громадський порядок забезпечуватимуть українські та ізраїльські правоохоронці
    Фото: commons.com.ua

    Громадяни Ізраїлю мають пройти тестування на Covid-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення

    В Україну 6-8 вересня на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана мають намір приїхати близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав. Про це повідомляє пресслужба МВС за результатами зустрічі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським

    «Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав», – йдеться у повідомленні.

    За його словами, ізраїльські громадяни мають пройти тестування на Covid-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення, а також неухильно дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством.

    Монастирський у свою чергу наголосив, що під час прикордонного контролю буде проводитися комплекс безпекових заходів.

    За даними МВС, в Умані громадський порядок забезпечуватимуть українські та ізраїльські правоохоронці. У місті вже розгорнули ситуаційний центр поліції.

    Нагадаємо, поліція Умані склала на порушника-хасида адміністративний протокол. Його вирішили повернути до Ізраїлю.

    Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

    До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

    Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

    Теги: МВС Ізраїль хасиди Умань поліція Рош ха-Шана
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    В Умань на святкування Рош га-Шана планують приїхати 50 тисяч хасидів