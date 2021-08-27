В Умань на святкування Рош га-Шана планують приїхати 50 тисяч хасидів

Громадяни Ізраїлю мають пройти тестування на Covid-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення

В Україну 6-8 вересня на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана мають намір приїхати близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав. Про це повідомляє пресслужба МВС за результатами зустрічі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським

«Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав», – йдеться у повідомленні.

За його словами, ізраїльські громадяни мають пройти тестування на Covid-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення, а також неухильно дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством.

Монастирський у свою чергу наголосив, що під час прикордонного контролю буде проводитися комплекс безпекових заходів.

За даними МВС, в Умані громадський порядок забезпечуватимуть українські та ізраїльські правоохоронці. У місті вже розгорнули ситуаційний центр поліції.

Нагадаємо, поліція Умані склала на порушника-хасида адміністративний протокол. Його вирішили повернути до Ізраїлю.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.