Посол Польщі Бартош Ціхоцькі: Не сказав би, що в питанні історичної пам’яті наразі маємо великий успіх

Дипломат переконаний, що Польща та Україна перейшли з режиму монологу у режим діалогу

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про стан українсько-польського історичного діалогу та найбільші протиріччя, які є між Польщею та Україною.

Говорячи про питання ексгумації, які хвилюють Польщу, та питання меморіальної таблички на горі Монастир, які хвилюють Україну, посол наголосив на тому, що всі ці питання обговорюються, зокрема на рівні президентів Анджея Дуди і Володимира Зеленського.

«Але я би не звужував їх переговори лише до історичних питань, бо мова про ширшу сферу, про ідентичність. Зокрема і про нинішню освіту нацменшин. Могила на горі Монастир відновлена. Інші історичні теми обговорюються на рівні Інститутів національної пам’яті. Не сказав би, що в питанні історичної пам’яті ми наразі маємо великий успіх, але є кроки у правильному напрямку», – розповів Бартош Ціхоцькі.

Знаний історик додав, що створена робоча група двох інститутів і вони поки що у режимі онлайн обговорюють теми могил, ексгумацій, дозволів на роботи.

«Добре, що ми перейшли з режиму монологу у режим діалогу. Попередній уряд України цей діалог багато разів обіцяв, але нічого не робилося. Багато чого ще не вирішено. Але сьогодні ми об’єднані розумінням, що проблеми потрібно вирішувати», – резюмував Посол Польщі в Україні.

Нагадаємо, що питання процесу ексгумації польських поховань в Україні і відновлення українських пам’ятників у Польщі тривалий час перебували у «підвішеному стані».

Додамо, що тривалий час в МЗС України сподівалися, що на надгробній плиті вояків УПА на горі Монастир поблизу польсько-українського кордону буде відновлено перелік усіх загиблих повстанців.

Як відомо, Анджей Дуда ратифікував рішення Європейської ради про збільшення власних ресурсів ЄС – таким чином Польща дала остаточну згоду на ініціативу лідерів Євросоюзу створити Фонд відбудови.