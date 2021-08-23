Зеленський нагородив орденами учасників Кримської платформи

Орден «За заслуги» отримали 13 учаксників Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» учасників Кримської платформи. Нагороду отримали прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та ще низка прем'єрів та президентів. Про це повідомляє пресслужба уряду Грузії.

«Президент України Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі орденом »За заслуги» першого ступеня в рамках саміту Кримської платформи», - йдеться в повідомленні.

Також ордени отримали представники інших країн-учасниць, а саме: голова Європейської ради Шарль Мішель, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, президенти Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Фінляндії і Естонії, прем'єр-міністр Румунії, Словаччини та Хорватії.

Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.

Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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