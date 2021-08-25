Четверта хвиля пандемії геть інша. Ізраїль оприлюднив перші висновки

Заражень коронавірусом в Ізраїлі фіксується більше, ніж раніше, але вони здебільшого не мають тяжких наслідків

На відміну від перших трьох хвиль, четверта хвиля коронавірусу відрізняється порівняно невисокими темпами приросту тяжкохворих і померлих. І це при дуже високому показнику добових заражень. Про це йдеться у внутрішньому документі МОЗ Ізраїлю, який опинився у розпорядженні видання Calcalist.

У звіті фіксується, що в Ізраїлі у абсолютних цифрах число померлих і тяжкохворих з початку четвертої хвилі значно менше, ніж за аналогічні періоди кожної з попередніх хвиль. З цього робиться висновок, що вакцинація «найістотнішим чином впливає на звичну тенденцію».

Дані, які базуються на статистиці МОЗ до 23 серпня включно, демонструють, що за всі 66 днів четвертої хвилі коефіцієнт заражень був вище, ніж за відповідні періоди попередніх хвиль. В піку коефіцієнт доходив до 2,5 (іншими словами, кожен хворий в середньому заражав ще 2,5). Під час першої хвилі цей показник був нижче вдвічі, а під час другої - на 44%.

Під час четвертої хвилі в середньому фіксувалося 2413 заражень щодоби, тоді як усереднений показник заражень за 556 днів, які минули з появи першого випадку захворювання в Ізраїлі, становить лише 1876. Тобто темп зараження під час четвертої хвилі вище приблизно на третину.

У документі МОЗ підкреслюється, що перша хвиля тривала 100 днів, друга - 162 дня, третя - 175. При цьому четверта хвиля (66) поки ще далека від завершення.

Четверта хвиля відрізняється ще й тим, що, незважаючи на досить високі показники зараження, досі не оголошено карантин. Проте ця обставина не спричинила за собою проривного збільшення тяжкохворих і померлих.

Так, під час четвертої хвилі в середньому налічувалося 31 тяжкохворий в день, тоді як під час третьої хвилі - 61, другої - 47. Піковий показник добових госпіталізацій під час четвертої хвилі (203) також нижче, ніж у попередні. І кількість днів, які хворі проводять в стаціонарі, менше.

Що стосується смертей, то усереднений показник для четвертої хвилі становить 6, тоді як в третій хвилі - 20,4, а в другій - 15,6.

Що стосується пікових значень, то під час четвертої хвилі найвищий показник добової смертності склав 25, під час третьої - 76, під час другої - 47.

Укладачі звіту підкреслюють, що перша хвиля була трохи іншою через дуже швидке оголошення карантину, який тривав майже весь період.

Раніше повідомлялося, що у «вакцинованому» Ізраїлі новий рекорд заражень.