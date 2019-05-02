100 мільйонів переглядів, знято у Львові, створено в Ізраїлі: історія Єви підірвала Instagram



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Історія Єви Хейман в Instagram Фото: instagram.com/eva.stories

Приватна ініціатива ізраїльського підприємця отримала визнання навіть у Білому Домі

Як виглядала б історія Єви Хейман, єврейської дівчинки з Румунії, якби під час Голокосту існував інстаграм? Цим питанням задалися ізраїльтянин Мати Кохаві і його дочка Майя. В результаті роздумів з'явився унікальний проект, який у ці дні підірвав Instagram в Ізраїлі і у всьому світі.

У середу, 1 травня, напередодні Дня Катастрофи, в Instagram з'явилися перші серії нового серіалу в форматі «сторі» під назвою Eva.Stories. Про це пише видання «Вести. Израиль по-русски».

Прем'єрі передувала рекламна кампанія, яка викликала неоднозначні відгуки у соцмережах. Уздовж траси Аялон в центрі Тель-Авіва були встановлені гігантські постери, які обіцяли розповісти історію справжньої дівчинки Єви, «як якби у неї під час Голокосту був Instagram».

Проект, за словами його авторів, націлений на збереження пам'яті про Голокост шляхом популярного і модного у молоді формату «сторі».

Проект викликав увагу не тільки преси, але і користувачів - до ранку 2 травня за сторінкою уявної героїні в Instagram стежили 665 тисяч чоловік. Посилання на неї з'явилася навіть на сторінці Білого Дому. А усього «сторі» Єви набрали 100 млн переглядів. 3 млн з них - з Ізраїлю.

«Сторі Єви» ґрунтується на реальному щоденнику, який вела 13-річна Єва Хейман, єврейська дівчинка з містечка в Румунії, знищена нацистами під час Голокосту.

Єва народилася 13 лютого 1931 року в румунському містечку в родині угорських євреїв. Батьки розлучилися, коли Єва була маленькою, мати незабаром знову вийшла заміж - за письменника. У новій родині було не до дитини, і Єва росла в будинку бабусі й дідусі.

Возз'єдналася з мамою дівчинка тільки після німецької окупації, вже в гетто. Там сім'ї довелося оселитися разом, і Єва вперше за своє коротке життя опинилася поруч з матір'ю. Але тій разом з чоловіком вдалося втекти. Дочка ж залишилася в гетто. Звідти вона була вислана разом з іншими євреями в Освенцим, і там загинула у жовтні 1944 року. Їй було всього 13 років.

Єва Хейман. Фото: Архів інституту «Яд ва-Шем»

Свій щоденник дівчинка почала писати під час окупації рідних місць нацистами. На думку істориків, він датується 1944 роком і описує історію вигнання і знищення євреїв очима 13-річної дівчинки. Після війни пронизливий документ був виданий під назвою «Щоденник Єви Хейман».

І ось в 2019 році на основі цього щоденника в Ізраїлі був розроблений незвичайний сценарій для Instagram. У зйомках проекту і роботі над матеріалами брали участь близько 400 осіб: сценаристи, продюсери і статисти. Автори по крупицях відновили хід реальних подій за записами підлітка.

Зйомки проводилися у Львові (Україна). Кожен, хто бував у цьому місті, легко впізнає і пейзажі, і «аптеку дідуся Єви», добре відому кожному городянину.

За словами Кохаві, вартість проекту досягла мільйонів шекелів. Протягом 2 травня, коли в Ізраїлі відзначається День Голокосту, кожну годину на сторінці Єви в Instagram з'являтиметься нова міні-серія сторі.

Фрагменти історії зняті англійською мовою з субтитрами на івриті. Вони відтворюють історичні події в оригінальному інтер'єрі - але з використанням сучасних технологій, які доступні кожному користувачеві Instagram.

Творці проекту повідомили, що цільова аудиторія проекту - молодь від 13 до 30 років - становить близько 50% глядачів. Про ізраїльської ініціативи написали блогери в інших країнах, що лише сприяло підвищеному інтересу до історії.

«Спортсмени, зірки, глава уряду Ізраїлю і навіть Білий Дім - всі гаряче підтримують Єву. Цей проект несподівано для всіх став послом Ізраїлю в світі в один з найважливіших для нас днів року - День пам'яті жертв Голокосту. «Подумайте про 13-річну дівчинку, яка була практично невідома - і раптом всі говорять про Єву. Це не номер на руці, це обличчя, волосся, посмішка. У неї є ім'я. І це ім'я не буде забуто», - говорить Мати Кохаві.

У відповідь на критику про «спрощення теми Катастрофи» Кохаві сказав, що Instagram - платформа, в якій є і поверхневі речі, навіть дурні, але є місце і для важливого контенту.

«Я вірю, що якщо використовувати цю платформу для створення серйозних проектів, можна досягти аудиторії, якій це буде важливо і цікаво. Ми побачили в Instagram можливість розповісти по-іншому цю дуже сумну, ніжну і дуже особливу історію».