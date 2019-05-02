  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ізраїль вшановує жертв Голокосту

    • Розсилка
    Жалобні заходи відбуваються на тлі зростання числа атак на релігійні об&rsquo;єкти у всьому світі - ЗМІ - Ізраїль вшановує жертв Голокосту
    Жалобні заходи відбуваються на тлі зростання числа атак на релігійні об’єкти у всьому світі - ЗМІ

    В Ізраїлі під час Дня пам’яті жертв Голокосту зачинені розважальні заклади, а теле- та радіостанції транслюють документальні фільми та інтерв’ю з жертвами трагедії

    В Ізраїлі сьогодні, 2 травня, проходять заходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту – на честь 6 мільйонів євреїв, убитих нацистами під час Другої світової війни. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Читайте також

    Зазначається, що церемонія в меморіальному комплексі «Яд Вашем» у Єрусалимі відбулася ввечері 1 травня.

    «Жалобні заходи відбуваються на тлі зростання числа атак на релігійні об’єкти у всьому світі, серед них – стрілянина в синагозі в американському штаті Каліфорнія 27 квітня, внаслідок якої загинула одна людина і були поранені ще троє», - йдеться у повідомленні.

    Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що напад у Каліфорнії є останнім нагадуванням про зростання рівня антисемітизму.

    Президент Ізраїлю Реувен Рівлін вказав на антисемітизм у Європі, що, за його словами, «знову піднімає голову, підживлюється хвилями імміграції, економічними кризами і розчаруваннями в політичному істеблішменті».

    В Ізраїлі під час Дня пам’яті жертв Голокосту зачинені розважальні заклади, а теле- та радіостанції транслюють документальні фільми та інтерв’ю з жертвами трагедії.

    Читайте також
    Ізраїль напад президент Голокост
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ