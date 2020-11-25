Уряд на рік відклав підвищення зарплати вчителям

Підвищення зарплати вчителям потребуватиме додаткових 50 мільярдів гривень, які наразі в бюджеті складно знайти

Уряд скасував підвищення зарплат вчителям, яке було заплановане на 2021 рік

Кабмін переніс реалізацію постанови № 822 Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки" до 31 грудня 2021 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постановою виключається пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальна ставка зарплати педагогів становитиме три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У пояснювальній записці до проєкту говориться, що підвищення відклали до 2022 року у зв'язку з «відсутністю неінфляційних джерел фінансування».

В уряді заявили, що підвищення заробітної плати вчителям, яке було передбачено постановою від 2019 року, потребує додаткових 50 мільярдів гривень, які наразі в бюджеті складно знайти.

Попри рішення Кабміну, очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет запевнив, що зарплати освітян зростатимуть.

5 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету-2021.

У проєкті бюджету закладені наступні показники:

– Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%;

– Очікувана інфляція – 7,3% річних;

– Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;

– Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;

– Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень;

– Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень;

– Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень;

– Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень;

– На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.

На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч; Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.