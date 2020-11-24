Міносвіти анонсувало підвищення зарплат вчителів

Керівник Міносвіти запевнив, що кошти на збільшення посадових окладів і зарплат на наступний рік передбачені

Підвищення зарплат освітян планується з січня ─ на 20%, а з липня ─ ще на 8,3%

У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачене підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі і вчителів з січня ─ на 20%, а з липня ─ ще на 8,3%. Про це написав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

«Зарплати освітян будуть зростати... З січня 2021-го розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня ─ ще на 8,3%», ─ написав керівник Міносвіти.

Шкарлет запевнив, що кошти на таке збільшення посадових окладів і зарплат на наступний рік передбачені.

З 1 вересня посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогів, були підвищені на 5,8%.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів передбачити 6 млрд гривень на доплати педагогам до кінця 2020 року.

Раніше інтерв’ю «Главкому» найкращий вчитель року Василь Дяків розказав, скільки треба платити молодим педагогам.

Як повідомлялося, на початку листопада Рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік. Парламентарії підтримали за основу та в цілому проект постанови №4000-П.

Проте в середині листопаду стало відомо, що Рада не встигне ухвалити Держбюджет вчасно.

Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від Covid-19 – 2,6 мільярда гривень.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.