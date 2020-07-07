Онлайн-освіта: менше третини батьків задоволені тим, як спрацювали школи та вчителі



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Опитування проводилось наприкінці навчального року, було отримано 8 тис. відповідей

Служба освітнього омбудсмена провела опитування серед батьків про те, як їхні діти сприймають дистанційне навчання, які є проблеми та як їх треба вирішувати. Про це зазначив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «Главкому».

«З’ясувалося, що майже третина батьків задоволені тим, як спрацювали школи і вчителі, що їхнє ставлення до педагогів покращилось. З іншого боку, приблизно половина опитаних не змінили своє ставлення до закладу освіти. Є ще одна група – 19% респондентів, чиє ставлення до школи на карантині погіршилося. Для мене ці цифри – 27% покращення ставлення і 19% погіршення – є абсолютно доконаним фактом того, що всі побоювання вчителів, що хтось їх свідомо дискредитує, абсолютно безпідставні», – зазначив освітній омбудсмен.

Горбачов додав, що все залежить від вчителя та від того, як працює конкретний заклад освіти.

За словами Сергія Горбачова, у результаті опитування отримали понад 8 тисяч відповідей.

Звіт про опитування можна переглянути на сайті.

Нагадаємо, 12 березня 2020 року в Україні був запроваджений карантин для усіх закладів освіти. Терміни карантину згодом кілька разів подовжувались через несприятливу епідеміологічну ситуацію в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.