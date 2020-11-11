Шкарлет відповів, чи буде скасована 12-річна шкільна освіта
Глава Міносвіти переконує, що наразі не йде мова про повернення десятирічки
Відмова від 12-річного навчання у школі – це фейк, десятирічку повертати не збираються.
Про це написав у Telegram очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.
«Відмова від 12-річної шкільної освіти — це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки», – додав Шкарлет.
Він також пояснив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків.
Шкарлет вказав, що у деяких країнах ЄС навчання розпочинають із п’яти років і закінчують у 17.
До слова, Міносвіти просить вчителів не перевантажувати дітей.
Також т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна готова до впровадження дистанційного навчання.