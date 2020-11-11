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    Наука та освіта

    Шкарлет відповів, чи буде скасована 12-річна шкільна освіта

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    Відмова від 12-річного навчання у школі &ndash; це фейк - Шкарлет відповів, чи буде скасована 12-річна шкільна освіта
    Відмова від 12-річного навчання у школі – це фейк

    Глава Міносвіти переконує, що наразі не йде мова про повернення десятирічки

    Відмова від 12-річного навчання у школі – це фейк, десятирічку повертати не збираються.

    Про це написав у Telegram очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

    «Відмова від 12-річної шкільної освіти — це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки», – додав Шкарлет.

    Він також пояснив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків.

    Шкарлет вказав, що у деяких країнах ЄС навчання розпочинають із п’яти років і закінчують у 17.

    До слова, Міносвіти просить вчителів не перевантажувати дітей.

    Також т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна готова до впровадження дистанційного навчання.

    Міністерство освіти і науки освіта школа навчання Сергій Шкарлет
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