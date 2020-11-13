Зміни карантинних правил: як працюватимуть школи і дитсадки

Школи і дитячі садки в Україні можуть працювати під час карантину

Закривати установи повинні, лише якщо у них більше половини учнів і персоналу пішли на самоізоляцію

Школи і дитячі садки в Україні можуть працювати під час оголошеного напередодні загальнонаціонального карантину. Закривати установи повинні, лише якщо у них більше половини учнів і персоналу пішли на самоізоляцію.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів про посилення карантину.

Установи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивного та спеціалізованої мистецької освіти заборонено відвідувати, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на коронавірус перебувають понад 50% здобувачів освіти і персоналу установ.

Також передбачається заборона на відвідування інших освітніх закладів групами більш ніж в 20 осіб.

Зазначимо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.