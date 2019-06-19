Уряд наступного тижня погодить призначення глав п'яти обладміністрацій



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Засідання уряду

Сьогодні Кабмін в черговий раз подає ряд голів ОДА президенту на звільнення

Кабінет міністрів на наступному засіданні ухвалить рішення про схвалення кандидатур на посади п'яти обласних державних адміністрацій. Про це сказав Володимир Гройсман на засіданні уряду 19 червня.

Як зазначив прем'єр, уряд вчора отримав з Адміністрації президента пропозиції щодо кандидатур на посади п'яти глав ОДА. Крім того, він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін в черговий раз подає ряд голів ОДА президенту на звільнення.

«Фактично ми сьогодні почнемо роботу, щоб на наступному засіданні уряду розглянути їх і прийняти рішення», - сказа він.

У той же час віцепрем'єр Павло Розенко запропонував назвати прізвища п'ятьох кандидатів, щоб протягом тижня пройшли обговорення, і наступного тижня провести засідання уряду за їх участю.

Раніше Зеленський призначив двох тимчасових голів ОДА.

Нагадаємо, 5 червня 2019 року Кабмін вніс президенту подання про звільнення 13 голів ОДА. Згідно з поданням, обов'язки керівників областей будуть тимчасово виконувати діючі заступники голови ОДА.

10 червня прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський наполягає на звільненні усіх голів ОДА.

11 червня заступник голови АП Руслан Рябошапка заявив, що президент звільнив 15 керівників обласних державних адміністрацій та призначив 12 тимчасових.