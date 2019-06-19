Міністр енергетики: нова модель енергоринку готова до запуску з 1 липня, а Зеленському нав’язують іншу думку



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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ігор Насалик прокоментував закопроєкт про перенесення строків запуску нового ринку на рік

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розказав в інтерв’ю «Главкому», чи запустять з 1 липня нову модель енергоринку, чи приймуть президентський законопроєкт про відтермінування запуску на рік.

«Якщо оцінювати ситуацію за теорією ймовірності, то вірогідність запуску з 1 липня - 70%. Відповідно, ймовірність перенесення на пізніший термін - 30%. Взагалі, вважаю, що введення нової моделі ринку електричної енергії - це першочергове завдання для уряду. І якби Кабмін не міг би впоратися з цим завданням, то, очевидно, мав би звернутися до Верховної Ради з проханням перенести терміни. І якщо ринок не готовий, тоді хтось у процесі підготовки не виконав своїх зобов’язань», - розказав Насалик.

За його словами, на сьогодні Міністерство енергетики та вугільної промисловості як головний центр формування цього ринку не зверталося до уряду чи до Верховної Ради з цього питання. А от звернення президента до парламенту про відтермінування нового енергоринку надійшло після того, як 31 травня на засіданні Ради національної безпеки і оборони відбулася дискусія між Андрієм Герусом (представник президента в Кабінеті міністрів – «Главком») і всіма іншими учасниками енергоринку.

«На відміну від Геруса, всі інші учасники підтвердили: нова модель енергоринку готова до запуску з 1 липня», - зазначив Насалик.

Прем’єр переконує, що уряд ухвалив всі необхідні для запуску енергоринку документи. А от USAID наполягає на перенесенні запуску нової моделі ринку на 1 жовтня через неготовність нормативно-правової бази, IТ-систем, комерційного обліку, механізмів фінансування гарантій, що може призвести до зростання ціни на електроенергію. У свою чергу міністр енергетики та вугільної промисловості переконує, що ціна зросте для непобутових споживачів не більш ніж на 5-6%.

«Щоб визначити, хто має рацію, треба просто розібратись, хто саме формує ринок. У Законі про ринок електричної енергії чітко розписано функції кожного такого учасника – загалом їх чотири. Зокрема, це Міністерство енергетики та вугільної промисловості, яке готує нормативно-правову базу - 12 червня на засіданні Кабміну ми завершили процес її формування: затвердили розподільчий баланс для «Оператора ринку» і «Гарантованого покупця», - пояснив Насалик.

Довідка: Відповідно до Закону про ринок електроенергії, з 1 липня припиняє свою діяльність ДП «Енергоринок» як оптовий покупець-продавець електроенергії, а його підрозділи – Оператор ринку та Гарантований покупець трансформовані в окремі держпідприємства, які відповідатимуть за організацію роботи нового оптового ринку. Керівниками ДП «Оператор ринку» уряд призначив екс-члена НКРЕ Володимира Євдокимова, ДП «Гарантований покупець» - заступника директора центру «Енергоатома» з впровадження нової моделі ринку Костянтина Петриковця.

Він підкреслив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості повністю сформулювало і синхронізувало із регулятором НКРЕКП позицію щодо покладання спеціальних обов’язків (ПСО) з постачання електроенергії населенню за пільговими цінами за рахунок компенсації різниці між ринковою та регульованою цінами коштом інших учасників ринку.

Довідка: Уряд постановою № 483 від 5 червня поклав ПСО для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні «Енергоатом», «Укргідроенерго» і оператора системи передачі «Укренерго», а також інших учасників ринку - операторів систем розподілу та передачі і постачальників універсальних послуг. 12 червня до цієї постанови уряд вніс зміни, зобов’язавши «Енергоатом» продавати електроенергію на аукціонах не менше 90% від усього обсягу виробленої АЕС електроенергії.

«Отже, наше міністерство завершило формувати всю нормативно-правову базу. Держрегулятор (НКРЕКП) також повідомляв, що готовий до введення нової моделі. ДП «Енергоринок» також створив всі необхідні механізми для функціонування нового ринку. НЕК «Укренерго», яка, на жаль, не в складі Міністерства енергетики і вугільної промисловості, а входить до сфери управління Міністерства фінансів, також готова. Я зустрічався з Василем Шкураковим (заступник міністра фінансів, – «Главком»), який веде цю тему в Мінфіні. Він отримав підтвердження того, що «Укренерго» також готове долучитися до введення ринку», - розказав Насалик.

Він також додав, що законопроект про перенесення строків запуску ринку не став для нього несподіванкою.

«Ну чому ж несподіванкою? Я дуже багато чув, як Андрій Герус відстоює перенесення строків запуску нового ринку на рік. Я думаю, ця думка нав’язана президенту. В Кабміні я його (Геруса – «Главком») попросив тільки про одне: Андрію Михайловичу, вчіть, будь ласка, матеріальну частину. Бо коли він говорить про необхідність покласти ПСО також і на теплову генерацію, то я не розумію, як можна при вартості електроенергії від тепловиків по 1,50-1,60 грн за кВт-год. покласти зобов’язання для населення, яке споживає електроенергію по середньозваженій ціні приблизно 1,06 грн – це усереднений показник по Україні. Ну, Нобелівську премію можна було б дати…», - зазначив він.

Міністр енергетики і вугільної промисловості розказав, що президент поки не консультувався з ним щодо цієї теми. «Поки що ні. Я думаю, якщо б така зустріч відбулася, то думка президента про те, чи варто переносити строк запуску ринку прямих контрактів на цілий рік, змінилася б», - додав Насалик.

«До речі, ще будучи депутатом Верховної Ради, я брав участь у розробці закону про ринок електроенергії. І коли в цьому законі поставлене завдання, то його потрібно не аналізувати, а виконувати, бо закон вже працює понад два роки. А президента Зеленського переконали в тому, що нібито різко зросте ціна на електроенергію. Я можу сказати: вона не зміниться», - резюмував міністр.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії, що функціонує у відповідності зі стандартами ЄС, має бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії». На засіданні уряду 5 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущено вчасно.

Запуск нового ринку електричної енергії є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського союзу.

В «Укренерго» пообіцяли до 1 липня підготувати мережеві компанії до запуску ринку електроенергії.