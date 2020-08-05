«Карпати» передали старий герб фанатам і презентували новий (фото)



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Олег Смалійчук передає фанатам рамочку з найсвятішим Світлина - FC Karpaty Lviv

Тепер львівські фанати зможуть носитися не лише з пам’яттю про кубкову перемогу в 1969-му, а й із емблемою в рамочці

У найближчому майбутньому на футбольний клуб «Карпати» зі Львова чекають кардинальні зміни. Тому клуб вирішив провести ребрендинг. Відтепер «Карпати» матимуть новий логотип.

Але легендарний герб «Карпат» не зникає. Це головний символ клубу, його історії та досягнень. Тому «Карпати» вирішили передати його тим, хто найбільше заслуговує ним володіти. Громадська організація «Ультрас Карпати», що об’єднує активних вболівальників «зелено-білих», відтепер є повноправним власником прав на клубний герб.

Передача прав на емблему відбулась на символічній локації – 16-му, фанатському секторі стадіону «Україна». Одразу після оформлення усіх необхідних документів за участю юристів обох сторін співвласник «Карпат» Олег Смалійчук передав символічний герб одному з засновників ГО «Ультрас Карпати» Михайлові Мірці.

«Я переконаний, що далі ми всі будемо плисти в одному човні, маючи одне спільне бачення, одну стратегію і одну мету, – зазначив Олег Смалійчук. – Разом з вами, справжніми фанатами, які завжди носитимуть герб на серці і ніколи не «перевзуються», разом з вашою довірою і підтримкою, ми зробимо сильний клуб, яким будемо пишатися».

«Вже кілька років ми вели активні перемовини з керівництвом про те, щоб герб закріпити за тими, хто його справді цінує, але досягнути належного результату досі не вдавалось, – розповів Михайло Мірка. – Сьогодні ми змогли знайти точки дотику з новим керівництвом клубу в близьких нам площинах цінностей. Не вдаючись до поспішних авансів, все ж вважаємо це одним з найбільш стратегічно правильних рішень, яке відкриває нову сторінку в новітній історії великого клубу «Карпати».

Ще один відомий фанат Олесь «Сігал» додав: «В епоху тотальної комерціалізації футболу і водночас в життєво складний для нашого клубу час, нам – фанатам «Карпат» – лише ціною спільних зусиль та прагнення до вищої мети, зрештою, вдалось вибороти для себе найважливіше. І таким чином вберегти те, без чого жоден з нас не уявляє свого життя, від майбутніх можливих ризиків, ганьби або взагалі зникнення. Ми продовжимо й надалі леліяти герб рідного клубу та готові брати на себе відповідальність за його гідність та безпеку».

Джерело: ФК «Карпати»