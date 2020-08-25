Рада проголосувала за конкурс на кращий ескіз великого герба України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів при необхідних 226

Кабмін до 1 грудня цього року має визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу

Верховна Рада сьогодні, 25 серпня, ухвалила постанову «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України» (№3994).

Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів при необхідних 226.

Рада доручила Кабміну провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба.

«У термін до 1 жовтня 2020 року уряд зобов'язується утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу. Після цього, до 1 листопада, необхідно здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня — визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу», - йдеться у законопроєкті.

Відповідно до частини першої статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Водночас згідно із частинами третьою та четвертою статті 20 Основного закону, Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Частина шоста статті 20 Конституції передбачає, що опис державних символів і порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, вказані статті Основного закону не конкретизовані в українському законодавстві, зокрема, не встановлено Державний Герб України, який включає великий Державний Герб і малий Державний Герб. На законодавчому рівні дотепер не визначено опис, порядок використання та правового захисту Державного Герба України.

Як повідомлялося, співавторами проєкту постанови №3994 «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України» виступили зокрема Голова ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і перший заступник керівника депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Відповідний документ вони зареєстрували в парламенті 18 серпня.