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    Уряд повідомив скільки на сьогодні звільнено населених пунктів

    Відновлено автосполучення в 702 населених пунктах - Уряд повідомив скільки на сьогодні звільнено населених пунктів
    Відновлено автосполучення в 702 населених пунктах
    фото: Офіс президента

    Повномасштабна війна триває ось уже 86-й день

    Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на сьогодні деокуповано 1 016 населених пунктів, на цих територіях працюють гуманітарні штаби.

    Стан відновлення критичної інфраструктури на звільнених територіях:

    • Газопостачання забезпечено на 65%
    • Електроенергією заживлено 863 населених пункти
    • Роботу АЗС відновлено на 49%
    • Відновлено автосполучення в 702 населених пунктах
    • Заклади медицини поновили роботу у 305 деокупованих населених пунктах
    • Укрпошта відкрила свої відділення у 80% населених пунктів

    Також, Тимошенко додав, що кожного дня через державний кордон в Україну приходять гуманітарні вантажі.

    Загальний обсяг ввезеної допомоги – понад 360 000 тонн.

    Нагадаємо, Тимошенко раніше повідомляв, що Київський міст на Чернігівщині, який сполучає область зі столицею, планують відновити за 5 місяців, як тільки знизиться рівень води річки Десна.

    Теги: росія окупанти війна АЗС Укрпошта Україна уряд кордон Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Уряд повідомив скільки на сьогодні звільнено населених пунктів