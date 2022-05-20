Уряд повідомив скільки на сьогодні звільнено населених пунктів
Повномасштабна війна триває ось уже 86-й день
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на сьогодні деокуповано 1 016 населених пунктів, на цих територіях працюють гуманітарні штаби.
Стан відновлення критичної інфраструктури на звільнених територіях:
- Газопостачання забезпечено на 65%
- Електроенергією заживлено 863 населених пункти
- Роботу АЗС відновлено на 49%
- Відновлено автосполучення в 702 населених пунктах
- Заклади медицини поновили роботу у 305 деокупованих населених пунктах
- Укрпошта відкрила свої відділення у 80% населених пунктів
Також, Тимошенко додав, що кожного дня через державний кордон в Україну приходять гуманітарні вантажі.
Загальний обсяг ввезеної допомоги – понад 360 000 тонн.
Нагадаємо, Тимошенко раніше повідомляв, що Київський міст на Чернігівщині, який сполучає область зі столицею, планують відновити за 5 місяців, як тільки знизиться рівень води річки Десна.