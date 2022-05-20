Уряд повідомив скільки на сьогодні звільнено населених пунктів

Повномасштабна війна триває ось уже 86-й день

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на сьогодні деокуповано 1 016 населених пунктів, на цих територіях працюють гуманітарні штаби.

Стан відновлення критичної інфраструктури на звільнених територіях:

Газопостачання забезпечено на 65%

Електроенергією заживлено 863 населених пункти

Роботу АЗС відновлено на 49%

Відновлено автосполучення в 702 населених пунктах

Заклади медицини поновили роботу у 305 деокупованих населених пунктах

Укрпошта відкрила свої відділення у 80% населених пунктів

Також, Тимошенко додав, що кожного дня через державний кордон в Україну приходять гуманітарні вантажі.

Загальний обсяг ввезеної допомоги – понад 360 000 тонн.

Нагадаємо, Тимошенко раніше повідомляв, що Київський міст на Чернігівщині, який сполучає область зі столицею, планують відновити за 5 місяців, як тільки знизиться рівень води річки Десна.