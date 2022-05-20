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    Події в Україні

    Росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини

    Росіяни з &laquo;Градів&raquo; обстрілюють автомобілі з людьми, які намагаються виїхати з окупації&nbsp; - Росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини
    Росіяни з «Градів» обстрілюють автомобілі з людьми, які намагаються виїхати з окупації 

    Виїхати з окупованих територій Херсонщини можна лише до окупованого росіянами Криму

    Спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив, що російські загарбники заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

    «Не маючи інших варіантів боротьби, окупанти заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати - в Крим, як єдиний можливий напрямок. В самому Херсоні посилено патрулювання, збільшено кількість блокпостів», – каже Назаров.

    Водночас, за словами Назарова, місцеві мешканці, незважаючи на тиск та погрози окупантів, відзначили День вишиванки. Вони поширювали фото символів України, листівки із закликом окупантам вшиватися до дому, плакати і графіті про свою проукраїнську позицію і про те, що Херсонщина – це Україна.

    Нагадаємо, що Стремоусову, що «керує» Херсоном, оголошено підозру. Кирило Стремоусов організував мітинг на підтримку Росії.

    Раніше у Херсоні окупанти викрали співробітника «Суспільного».

    Напередодні ми розповідали, як окупанти заблокували на дорозі в Запорізькій області понад тисячу авто з дітьми.

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    Теги: Крим росія окупанти дороги війна Херсонщина автомобіль Україна окуповані території Херсон окупація #stoprussia
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    Росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини