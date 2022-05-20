У Бундестазі закликають посилити тиск на РФ для розблокування портів України

Міжнародне співтовариство має знайти спосіб експортувати українське зерно

Парламентська група ХДС/ХСС у Бундестазі засуджує блокаду українських портів з боку РФ, яка є трагедією для всього світу. Німецькі депутати закликають НАТО, ЄС та уряд Німеччини посилити тиск на логістичні можливості РФ для розблокування українських портів.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу, речник парламентської групи ХДС/ХСС з питань міжнародної політики Юрген Харт.

«Путинська війна і, зокрема, блокада українських портів, блокада можливості вивезення через них агропродукції – це трагедія не лише для України, а й для всього світу. Я щиро сподіваюся, що країни, що розвиваються, які досі утримувалися від резолюцій (резолюцій ООН – ред.) проти російської агресії або навіть підтримували Росію на голосуваннях, визнають війну РФ проти України, і як ми бачимо, війну з підриву коштів до існування власних народів таких країн», – заявив політик.

«Парламентська група ХДС/ХСС у Бундестазі засуджує блокаду українських портів і закликає Росію припинити тримати світ та його найуразливіші бідні спільноти у заручниках для продовження своєї беззаконної війни проти свободи та суверенітету України. НАТО, ЄС та федеральний уряд Німеччини повинні виставити ціну за блокаду української продукції та посилити тиск на російські логістичні можливості РФ, доки українська торгівля не буде розблокована», – зазначив спікер ХДС/ХСС.

«Поки це не досягнуто, міжнародне співтовариство має знайти спосіб експортувати українське зерно залізницею, вантажівками або вдатися до будь-яких інших рішень, щоб зерно просто не згнило у сховищах. Крім того, Німеччина має допомогти Румунії та Туреччині у виконанні їхньої ролі союзників по НАТО в акваторії Чорного моря», – підсумував Юрген Харт.

Раніше із заявами про необхідність вживання заходів міжнародною спільнотою для розблокування українських портів виступили депутати Європарламенту.

Екс-командувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас заявив, що дієвим кроком може стати введення кораблів НАТО в акваторію Чорного моря для розблокування морських портів України та забезпечення безпечного торговельного судноплавства, оскільки Росія не посміє атакувати кораблі Північноатлантичного альянсу.

У свою чергу депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що проблема блокади українських портів є проблемою міжнародного рівня і вимагає міжнародного втручання для її вирішення. За його словами, Організація Об'єднаних Націй має надати план вирішення проблеми, наприклад, запровадити судна під егідою ООН до акваторії Чорного та Азовського морів та забезпечити безпечний морський конвой для транспортування українського зерна та агропродукції до третіх країн.

Нагадаємо, згідно з заявою ООН, блокування українських портів Росією загрожує колапсом сільського господарства України, яка годує 400 млн людей по всьому світу. Неможливість вивезти зерно з території одного з найбільших світових експортерів пшениці, ячменю та олії може обернутися світовою продовольчою кризою та голодом.