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    Уряд призначив 31-річного випускника КПІ керувати агентством Держенергоефективності

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    Костянтин Гура&nbsp;приступив до виконання обов'язків голови Держенергоефективності - Уряд призначив 31-річного випускника КПІ керувати агентством Держенергоефективності
    Костянтин Гура приступив до виконання обов'язків голови Держенергоефективності

    Гура окрім Київського політехнічного інституту також навчався у Парижі

    Уряд призначив 31-річного Костянтина Гуру першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, а також поклав на нього тимчасове виконання обов’язків голови відомства.

    Про це повідомляє пресслужби відомства.

    «Відповідно до розпоряджень уряду від 25 червня цього року №742-р та №743-р призначено: Гуру Костянтина Юрійовича – першим заступником голови Держенергоефективності; Шафаренка Юрія Анатолійовича – заступником голови Держенергоефективності. Також згідно із розпорядженням уряду від 25 червня 2020 року №746-р на Костянтина Гуру тимчасово, до призначення в установленому порядку, покладено виконання обов’язків голови Держенергоефективності», - йдеться у повідомленні.

    Новопризначені керівники вже приступили до роботи, про що повідомив у соцмережах.

    «Сьогодні приступив до виконання обов'язків голови Держенергоефективності. Продовжуємо рух до підвищення енергоефективності, декарбонізації економіки та зміцнення енергетичної безпеки України. Дякую за високу довіру Уряду України та команді Міненерго на чолі з Ольга Буславець», - написав він.

    Костянтин Гура отримав освіту в НТУУ КПІ ім. І. Сікорського та французькому університеті Ecole Polytechnique. Професійний шлях розпочав у 2011 році у відділі комерційних відносин ДП «Енергоринок». У 2012-2013 роках працював у компанії Saint-Gobain (Франція). Після цього працював в Україні у приватному секторі в сфері електроенергетики.

    Із 2014 року Гура працював у Держенергоефективності над розширенням міжнародної співпраці та покращенням інвестиційної привабливості у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики.

    Юрій Шафаренко здобув освіту у Київському національному торговельно-економічному університеті та отримав ступінь магістра за спеціальністю «економіка підприємства». Брав участь у міжнародній програмі OPEN WORLD (США), Навчально-тренувальній програмі для молодих управлінців уряду України від проєкту GIZ (Німеччина). Проходив курси підвищення кваліфікації у Київському міжгалузевому інституту підвищення кваліфікації, Академії управління МВС України та Національній академії державного управління при Президенті України.

    Із 2007 року Шафаренко працював у державних органах: КРУ у Київській області, НКРЕКП. Із 2014 року у Держенергоефективності він очолював такі напрями роботи, як розвиток відновлюваної енергетики та стимулювання заміщення газу.

     

    енергетика НКРЕКП економіка Міненерго уряд Енергоринок Ольга Буславець
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