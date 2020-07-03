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    Думки вголос

    Зеленському потрібно змиритися з тим, що його рейтинги будуть падати і надалі

    • Павло Казарін

      Журналіст

    • Розсилка
    Зеленському потрібно змиритися з тим, що його рейтинги будуть падати і надалі

    Зеленському слід перемогти в собі шоумена

    Мовою оригіналу

    Причем предвыборное меню «чудом» вовсе не ограничивается. В рамках политтехнологий там есть еще четыре популярных образа. В том числе «самый сильный», «самый умный», «самый честный» и «борец». Но для украинского обывателя традиционно самым притягательным остается пятый тип – «чудотворец».

    Именно благодаря этому образу Владимир Зеленский год назад снимал свои электоральные сливки. И был обречен попасть в ту же ловушку, что и его предшественник. Потому что избиратель всегда мечтает о «рубильнике счастья», который перенесет его одномоментно в светлое будущее. И когда оказывается, что у президента такого рубильника под рукой нет, избиратель начинает мстить за обманутые ожидания.

    Собственно, мы видим это уже сейчас. Действия Зеленского одобряют 38% граждан. Не одобряют – 45%. Девять месяцев назад соотношение было совершенно иным: 64% против 22%. Эта динамика была неизбежна. Шестой президент страны обещал всем – всё. И было изначально понятно, что появление разочарованных – лишь дело времени.

    За него голосовали сторонники Европы и России. Адепты государственного регулирования и свободного рынка. Те, кто хотел реформ, и те, кто их не хотел. Это была классическая игра с нулевой суммой. Если одни выигрывают – другие проигрывают. Чьим-то надеждам было суждено не оправдаться.

    И главный вопрос теперь в том, как на это станет реагировать сам Владимир Зеленский.

    Возможно, он решит поправить дела за счет уголовного преследования предшественника. Но только этот шаг вряд ли даст ему искомое. Потому что в уравнении народной любви уголовный срок для пятого президента Украины абсолютно необязательно будет сопровождаться приливом чувств к шестому. А вот имиджевые издержки от подобного шага будут налицо. Дела выглядят юридически неубедительно, и избежать параллелей с Виктором Януковичем будет непросто.

    Возможно, Владимир Зеленский решит устроить аттракцион невиданной щедрости. Увеличит зарплаты, поднимет пенсии, включит печатный станок. Но все эти приемы в украинских условиях будут иметь краткосрочный эффект. Потому что инфляция, курс национальной валюты и макроэкономическая стабильность зависят не от президентских желаний, а от финансовой дисциплины. И краткосрочный эффект от «раздачи слонов» очень скоро будет обнулен экономическими последствиями.

    Возможно, он решит пойти на поводу у общественного мнения. Того самого, что считает сотрудничество Украины с МВФ необязательным и порочным. Но этот шаг попросту оставит страну без поддержки доноров, что аукнется все тем же обеднением украинского избирателя. Который в поисках виновного будет смотреть не в зеркало, а в телевизор.

    В этом и состоит трагедия Владимира Зеленского. Его рейтинг будет снижаться в любом случае. Он будет падать вне зависимости от того, станет ли тот поступать ответственно или будет скатываться в популизм. Шестой президент страны стал заложником такого сценария год назад – когда во время своей предвыборной кампании обзавелся имиджем «чудотворца». Который пообещал «сбычу мечт» людям с диаметрально противоположными взглядами.

    С падением рейтинга нужно просто смириться. Этот процесс неизбежен как осадки. Вернуть прошлогодние 60% одобрения невозможно именно потому, что в стране живут люди, мечтающие о разном. Победа одного лагеря станет восприниматься другим как поражение. И если не отвлекаться на рейтинг, то есть шанс сосредоточиться на будущем страны.

    Тем более, что это будущее требует непопулярных решений. Война продолжается – и в рамках формулы «просто перестать стрелять» закончить ее не удастся. Крым аннексирован – и про жителей полуострова украинским политикам необходимо помнить даже тогда, когда этого не требует от них избиратель. Экономика требует непростых реформ – а против них готовы настраивать обывателя те самые люди, которые десятилетиями зарабатывают свою коррупционную маржу.

    С момента вторжения в Крым прошло шесть лет, но за это время Россия ничуть не утратила своей воинственности. Те самые поправки в конституцию, за которые сегодня вынуждают голосовать, в том числе, и крымчан – это история про закрепление кремлевского курса. Амбиции Москвы вряд ли ограничиваются Крымом и Донбассом, о чем не устает говорить российский президент. И попытки найти в его глазах «желание окончить войну» звучат нелепо для тех украинских граждан, которые уже успели прочувствовать эту войну на себе.

    Но для осознания этого простого факта президенту Зеленскому нужно победить в себе шоумена. А это явно непросто для человека, который всю свою сознательную жизнь посвятил умению нравиться людям. Всю свою карьеру нынешний президент привыкал к аплодисментам, улыбкам и поклонникам. Купался в волнах обожания и популярности. Но решение идти в политику обрекло его на совершенно иное будущее.

    В этом будущем время будет играть против Зеленского. Поддержка будет падать. Лагерь критиков – прирастать. Это запрограммированный сценарий, которого не избежать. И если шестой президент страны сумеет с этим фактом смириться – он избежит соблазна наделать глупостей.

    А если не сумеет – мы все очень скоро ощутим это на себе.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    інфляція МВФ економіка рейтинг Володимир Зеленський
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