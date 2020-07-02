  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сідней повністю перейшов на «зелену» енергетику

    нова енергія
    • Розсилка
    &laquo;Зеленою&raquo; електроенергією живляться всі будівлі, склади та інші споруди, вуличні ліхтарі, а також знакові місця Сіднея - Сідней повністю перейшов на «зелену» енергетику
    «Зеленою» електроенергією живляться всі будівлі, склади та інші споруди, вуличні ліхтарі, а також знакові місця Сіднея
    Фото: City of Sydney

    На електрику з відновлюваних джерел перейшло також і австралійське місто Аделаїда

    Найбільше місто Австралії – Сідней – повністю перейшло на альтернативну енергетику. Про це пише Renew economy.

    «Зеленою» електроенергією живляться всі будівлі, склади та інші споруди, вуличні ліхтарі, а також знакові місця Сіднея.

    На електрику з відновлюваних джерел перейшло також і австралійське місто Аделаїда.

    «Ми в умовах кліматичної надзвичайної ситуації. Якщо ми хочемо скоротити викиди та підтримати зелений енергетичний сектор, усі рівні влади повинні терміново перейти до відновлюваної енергії», – сказав міський голова Сіднея Клевер Мур.

    Зазначається, що міста відповідальні за 70% викидів парникових газів у всьому світі. Місто Сідней уклало договори про купівлю електроенергії з вітровими та сонячними електростанціями в Глен-Інсі, Вагга-Вагга та регіоні Шолхафен на суму близько $60 млн.

     Читайте також: 
    енергетика економіка Австралія альтернативна енергетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ