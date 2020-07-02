Сідней повністю перейшов на «зелену» енергетику нова енергія



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«Зеленою» електроенергією живляться всі будівлі, склади та інші споруди, вуличні ліхтарі, а також знакові місця Сіднея Фото: City of Sydney

На електрику з відновлюваних джерел перейшло також і австралійське місто Аделаїда

Найбільше місто Австралії – Сідней – повністю перейшло на альтернативну енергетику. Про це пише Renew economy.

«Зеленою» електроенергією живляться всі будівлі, склади та інші споруди, вуличні ліхтарі, а також знакові місця Сіднея.

На електрику з відновлюваних джерел перейшло також і австралійське місто Аделаїда.



«Ми в умовах кліматичної надзвичайної ситуації. Якщо ми хочемо скоротити викиди та підтримати зелений енергетичний сектор, усі рівні влади повинні терміново перейти до відновлюваної енергії», – сказав міський голова Сіднея Клевер Мур.



Зазначається, що міста відповідальні за 70% викидів парникових газів у всьому світі. Місто Сідней уклало договори про купівлю електроенергії з вітровими та сонячними електростанціями в Глен-Інсі, Вагга-Вагга та регіоні Шолхафен на суму близько $60 млн.