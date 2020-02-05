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    Уряд призначив першу заступницю міністра соцполітики

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    <span>Наталя Ненюченко</span> - Уряд призначив першу заступницю міністра соцполітики
    Наталя Ненюченко
    Фото: hvylya.net

    На засіданні Кабінету міністрів України 5 лютого 2020 року прийнято рішення щодо призначення Наталії Ненюченко першим заступником міністра соціальної політики України

    Кабінет міністрів України призначив Наталію Ненюченко першим заступником міністра соціальної політики. Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

    «На засіданні Кабінету міністрів України 5 лютого 2020 року прийнято рішення щодо призначення Ненюченко Наталії першим заступником міністра соціальної політики України. З вересня 2019 року вона працювала у складі нової команди Мінсоцполітики та обіймала посаду заступника міністра», - ідеться в повідомленні.

    Також зазначається, що Ненюченко відповідно до покладених на неї завдань координувала діяльність міністерства щодо стратегічного планування, розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення, питання реалізації державних соціальних програм, координації політики та євроінтеграції в частині стратегічного і бюджетного планування тощо.

    Як повідомлялось, у вівторок Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єрміністром - міністром розвитку громад і територій.

    Виступаючи у Верховній Раді, урядовець окреслив три напрямки роботи, яким приділятиме увагу насамперед: це — завершення децентралізації, реформи ЖКГ і будівельної сфери.

     Читайте також: Реформа уряду провалилась. ЗеКоманда здає назад
    ЖКГ реформа кадрові зміни Міністерство соціальної політики уряд страхування
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