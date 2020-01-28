Голова НАЗК Новіков призначив своїми заступниками юриста та експерта USAID



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Олександр Новіков заявив, що для завершення перезавантаження НАЗК буде затверджено нову структуру апарату, а призначення на посади буде проходити на конкурсній основі

Сухоставець буде відповідальний за роботу підрозділів, що здійснюють перевірки декларацій і моніторинг способу життя, а Пресняков відповідатиме за формування і координацію антикорупційної політики

Голова Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков призначив юриста Романа Сухоставця та експерта програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Івана Преснякова своїми заступниками. Про це сказано у повідомленні пресслужби відомства.

Сухоставець буде відповідальний за роботу підрозділів, що здійснюють перевірки декларацій і моніторинг способу життя, а також сферу запобігання політичній корупції.

Пресняков відповідатиме за формування і координацію антикорупційної політики, моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

Комі того, Новіков представив керівника апарату НАЗК Ігоря Хохича, його заступника Ігоря Дробкова і керівника департаменту з питань запобігання політичній корупції Анну Чернуцьку.

Голова Нацагентства заявив, що для завершення перезавантаження органу буде затверджено нову структуру апарату, а призначення на посади буде проходити на конкурсній основі.

Сухоставець має економічну та юридичну освіту.

У 2014-2015 роках служив у Збройних силах, у 2016 році був обраний до Громадської ради доброчесності.

Пресняков - антикорупційний експерт програми сприяння громадської активності «Приєднуйся!» (USAID/ENGAGE).

Політолог за освітою, також навчався в Центрі соціальних досліджень при Інституті філософії та соціології Польської академії наук, де отримав ступінь магістра зі спеціалізацією «Суспільство і політика», диплом видано Університетом Ланкастера у Великій Британії.

Пресняков працював у неурядових організаціях «Міжнародний центр перспективних досліджень», «Український інститут публічної політики»; проєктах програми розвитку ООН в Україні, в 2015-2017 роках був керівником проєкту ПРООН «Прозорість і чеснота публічного сектора в Україні».

Як повідомлялось, 15 січня Кабінет міністрів призначив на посаду голови НАЗК прокурора департаменту нагляду за дотриманням законів Олександра Новікова.