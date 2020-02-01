У мережу злили прослуховування Баканова і Труби: обговорювали кадрові зміни



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Розмова відбулася 6 вересня 2019 року

У Мережі оприлюднили аудіозапис, на якому колишній очільник ДБР Роман Труба та голова Служби безпеки України Іван Баканов обговорюють роботу Генеральної прокуратури й кадрові зміни в ній.

Запис опублікував Telegram канал «Трубу прорвало».

Відзначається, що розмова відбулася 6 вересня 2019 року в кабінеті Труби.

Баканов: Є дуже такі потужні справи, і до речі ми можемо одну обговорити зараз. Це Роттердам +. В принципі, там все є.

Труба: Вона в НАБУ?

Баканов: Ну тут питання, в НАБУ вона чи не в НАБУ. Там дуже великий процесуально.

Труба: Ви взагалі маєте розуміння співпраці з ГПУ?

Баканов: Дивіться, це ж історично… історія України – це історія зрадження, зради… І те, що я чую, прокуратура така сама історія. Вони спочатку кажуть давай-давай, а потім просто відкатуються назад.

Труба: Я доповню до ваших слів, ви бачите, я через це все пройшов… Коли вчора заступник дає пост незрозумілий в фейсбуці – це жах, це просто жах, і в числі тих, хто перший лайкає заступника – це генеральний прокурор і Матіос. Ну от це крах прокуратури повний. Просто повний.

Баканов: Дивіться, ще два місяці сто відсотків вони будуть. Сто відсотків, а може й більше трішечки, але ж ми повинні працювати. Дивіться, коли об’єднується …. І коли стає цей процес публічним, тоді важко відкатуватись назад. Якщо ви вивчали історію цього питання, там не потрібно бути, ну в принципі то не схема…

Труба: Так, так, то не схема.

Баканов: Гоп-стоп. Співпрацювати з ними все одно прийдеться, нам потрібно утворити групу, яка буде тримати язика за зубами.

Труба: Да.

Баканов: І хочемо ми чи не хочемо, ми повинні про це домовитися.

Труба також обговорював з Бакановим про присвоєння військового звання в контексті підвищення зарплати.

Труба: Я зараз роблю документи з приводу звань, які будуть у представників Державного бюро розслідувань. У мене стоїть питання, над яким я сумніваюся, це по мені. Чи буду я зі званням або все ж залишитися, як директор, без звання. Як керівник структури.

Баканов: Дивіться, я б якщо міг, я б собі замовив ... Там є як варіант, або цивільна особа, або військовий, тоді там різний варіант працевлаштування. Я б ніколи не ставав військовозобов'язаним. Тобто я, як людина, кажу будьте ви спокійно цивільною особою. Це моя пропозиція, а ви самі вирішуйте ...

Труба: Я насправді сумніваюся в користі вашої пропозиції, я так теж думаю. Але насправді я втрачаю ... Я втрачаю в чому, втрачаю, по-перше, в зарплаті. Вона у мене не така як у Холодницького і Ситника. у них по 200 тис. зарплата, а у мене 55, у чотири рази ...

Нагадаємо, що на початку грудня 2019 року Верховна Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань. 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про ДБР. З набранням чинності закону, директор та заступники достроково припиняють повноваження.

27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Як повідомляв «Главком», детективи Національного Антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 369-2 ч.2 ККУ (Зловживання впливом). Суть кримінальної справи стосується фігурантів опублікованих записів розмов у кабінеті Романа Труби, які свідчать про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України. Йдеться про ймовірні розмови ексдиректора ДБР Труби з керівником Офісу президента Богданом та його заступником Смирновим.

Крім цього, за час керівництва ДБР паном Трубою було відкрито понад 10 кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка на підставі заяв колишнього заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портонова. Остання із таких заяв стосувалася ймовірної державної зради під час підписання Мінських угод.