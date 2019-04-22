Уряд РФ відмовився платити морякам добові за участь в операції у Сирії



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Російські морпіхи воювали в Сирії Фото: РІА Новини

Суд виніс рішення на основі указу міністра оборони РФ 2011 року

Гарнізонний суд Севастополя відмовився задовольняти позов 27 моряків щодо відшкодування невиплати їм добових за походи до Сирії.

Російське видання «Коммерсантъ» дізналося про те, що добові із вирахуванням оплати на харчування мають складати 18,6 дол. для офіцерів і 12,9 дол. для матросів. Суму збитків кожен позивач оцінив в 200-300 тисяч рублів.

Одним із трьох кораблів, моряки яких просять компенсації, є тральщик «Ковровець», який був біля Сирії із лютого по травень 2016 року і із січня по травень 2017 року. Захист виходив із того, що виконання завдань в складі екіпажу корабля не є відрядженням.

Як наслідок, моряки можуть претендувати лише на щомісячну надбавку, а не на добові. Суд при винесенні рішення не на користь позивачів послався на указ міністра оборони РФ 2011 року. Адвокат позивачів заявив про те, що даний указ дискримінує права моряків порівняно із льотчиками і піхотою.

Раніше уряд Британії вирішив припинити фінансові інвестиції у північно-східний регіон Сирії, щоб уникнути потрапляння коштів до ІДІЛ.