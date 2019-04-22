Прем’єр РФ Медведєв тепер сподівається на «відродження економічної взаємодії» з Україною



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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував українські вибори

Медведєв побажав новому українському керівництву «розсудливості»

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що вибори президента України відбулися, і в країн з'явився шанс на «відродження вбитої економічної взаємодії».

Про це він написав 22 квітня у Facebook.

«Вибори в Україні відбулися. Результат показав явний запит на нові підходи при вирішенні проблем України», - написав він.

За його словами, перед новим президентом України буде стояти завдання «консолідації країни з урахуванням сформованих за останні роки реалій».

«У мене немає сумнівів: новий керівник держави щодо Росії буде дотримуватися риторики, яку він використовував в ході передвиборної кампанії», - вважає Медведєв.

Російський прем'єр заявив, що не відчуває жодних ілюзій з цього приводу.

«У той же час шанси на поліпшення взаємодії з нашою країною все ж є. Що потрібно для цього? Чесність. І ще потрібен прагматичний і відповідальний підхід», - написав він.

«Підхід, що враховує всі сформовані в Україні політичні реалії. Включаючи, ситуацію на сході країни. Тому головне, що слід побажати новому українському керівництву, - розсудливості», - звернувся Медведєв.

Також Медведєв побажав керівництву України «розуміння глибинної цінності відносин» народів РФ і України, «які повинні бути вище політичної кон'юнктури».

«Тільки на такій основі можна відроджувати вбиту економічну взаємодію», - додав він.

Раніше повідомлялося, що екс-президент та втікач Віктор Янукович дав поради Зеленському.

Також зазначимо, що колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

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Раніше повідомлялося, що у Держдумі РФ розраховують, що Зеленський ініціює діалог з Путіним.

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