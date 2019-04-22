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    Прем’єр РФ Медведєв тепер сподівається на «відродження економічної взаємодії» з Україною

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    Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував українські вибори&nbsp; - Прем’єр РФ Медведєв тепер сподівається на «відродження економічної взаємодії» з Україною
    Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував українські вибори 

    Медведєв побажав новому українському керівництву «розсудливості»

    Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що вибори президента України відбулися, і в країн з'явився шанс на «відродження вбитої економічної взаємодії».

    Про це він написав 22 квітня у Facebook.

    «Вибори в Україні відбулися. Результат показав явний запит на нові підходи при вирішенні проблем України», - написав він.

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    За його словами, перед новим президентом України буде стояти завдання «консолідації країни з урахуванням сформованих за останні роки реалій».

    «У мене немає сумнівів: новий керівник держави щодо Росії буде дотримуватися риторики, яку він використовував в ході передвиборної кампанії», - вважає Медведєв.

    Російський прем'єр заявив, що не відчуває жодних ілюзій з цього приводу.

    «У той же час шанси на поліпшення взаємодії з нашою країною все ж є. Що потрібно для цього? Чесність. І ще потрібен прагматичний і відповідальний підхід», - написав він.

    «Підхід, що враховує всі сформовані в Україні політичні реалії. Включаючи, ситуацію на сході країни. Тому головне, що слід побажати новому українському керівництву, - розсудливості», - звернувся Медведєв.

    Також Медведєв побажав керівництву України «розуміння глибинної цінності відносин» народів РФ і України, «які повинні бути вище політичної кон'юнктури».

    «Тільки на такій основі можна відроджувати вбиту економічну взаємодію», - додав він.

    Раніше повідомлялося, що екс-президент та втікач Віктор Янукович дав поради Зеленському.

    Також зазначимо, що колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

    Як повідомлялося, велика частина коштів, отриманих кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим - близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором «диктаторської конституції», що розширила його повноваження. 

    Нагадаємо також, що колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш заявила, що дня виборів президента, коли, на її думку, зміниться влада в Україні, вона «чекала п’ять років».

    Раніше повідомлялося, що у Держдумі РФ розраховують, що Зеленський ініціює діалог з Путіним. 

    Також глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чекає від Зеленського єднання України з Росією.

    Крім того, у Російській православній церкві привітали Зеленського з перемогою на виборах.

     

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