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    Втікач Янукович дав поради Зеленському

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    Екс-президент Віктор Янукович втік з України у лютому 2014 року&nbsp; - Втікач Янукович дав поради Зеленському
    Екс-президент Віктор Янукович втік з України у лютому 2014 року 

    У своєму листі Янукович звинувачує Петра Порошенка за страждання українського народу, вибір якого 21 квітня називає «мудрим»

    Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента-2019. Звернення пресі передав прес-секретар Януковича Юрій Кірасир, передає «КП в Украине».

    «Шановний Володимире Олександровичу! Я щиро вітаю вас з обранням на посаду Президента України. Українці довірили вам цю посаду в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше. Братовбивча війна на моєму рідному Донбасі щодня забирає життя українців і знищує колись процвітаючий край», - написав колишній глава держави.

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    У своєму листі Янукович звинувачує Петра Порошенка за страждання українського народу, вибір якого 21 квітня називає «мудрим».

    «Зараз перед вами стоять нелегкі завдання. Головні - принести нашій країні мир, об'єднати і примирити український народ. Відновити законність і справедливість. Поліпшити добробут українців... Я хочу низько вклонитися мудрому українському народу, який не дав себе обдурити, не піддався на провокації і брехню, а зробив усвідомлений вибір. Українці довірилися вам і сподіваються на те, що ви повернете нашому народові мир і процвітання. Не підведіть їх», - йдеться в листі Януковича.

    Як зазначалося раніше, колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

    Як повідомлялося, велика частина коштів, отриманих кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим - близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором «диктаторської конституції», що розширила його повноваження. 

    Нагадаємо також, що колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш заявила, що дня виборів президента, коли, на її думку, зміниться влада в Україні, вона «чекала п’ять років».

    Раніше повідомлялося, що у Держдумі РФ розраховують, що Зеленський ініціює діалог з Путіним. 

    Також глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чекає від Зеленського єднання України з Росією.

    Крім того, у Російській православній церкві привітали Зеленського з перемогою на виборах.

     

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