У Держдумі РФ розраховують, що Зеленський ініціює діалог з Путіним



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Президент РФ Володимир Путін

У Держдумі РФ вважають, що Зеленський повинен підтримати відновлення діалогу про статус «ЛНР» і «ДНР»

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Віце-спікер Держдуми РФ, лідер фракції «Єдиної РосіїСергій Невєров розраховує, що Володимир Зеленський, який перемагає в другому турі виборів президента України, «ініціює контакти з РФі відновлення діалогу в рамках мінського процесу.

«Якщо (Зеленський) дійсно прагне до благополуччя України, він ініціює взаємодію з Росією та конструктивний діалог з (президентом РФ) Володимиром Путіним. На це, я впевнений, віддаючи свої голоси на підтримку Зеленського, і розраховували виборці», — заявив Неверов журналістам в понеділок, коментуючи підсумки другого туру виборів президента України, який відбувся 21 квітня.

«Звичайно, я вважаю, що Зеленський повинен підтримати відновлення діалогу в рамках мінського процесу про статус ЛНР і ДНР», — додав віце-спікер Держдуми, коментуючи нібито потребу взаємодії з бойовиками так званих «республік».

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чекає від Зеленського єднання України з Росією.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Джерело: ТАСС