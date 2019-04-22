  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Держдумі РФ розраховують, що Зеленський ініціює діалог з Путіним

    • Розсилка
    Президент РФ Володимир Путін - У Держдумі РФ розраховують, що Зеленський ініціює діалог з Путіним
    Президент РФ Володимир Путін

    У Держдумі РФ вважають, що Зеленський повинен підтримати відновлення діалогу про статус «ЛНР» і «ДНР»

    Віце-спікер Держдуми РФ, лідер фракції «Єдиної Росії» Сергій Невєров розраховує, що Володимир Зеленський, який перемагає в другому турі виборів президента України, «ініціює контакти з РФ»і відновлення діалогу в рамках мінського процесу.

    «Якщо (Зеленський) дійсно прагне до благополуччя України, він ініціює взаємодію з Росією та конструктивний діалог з (президентом РФ) Володимиром Путіним. На це, я впевнений, віддаючи свої голоси на підтримку Зеленського, і розраховували виборці», — заявив Неверов журналістам в понеділок, коментуючи підсумки другого туру виборів президента України, який відбувся 21 квітня.

    «Звичайно, я вважаю, що Зеленський повинен підтримати відновлення діалогу в рамках мінського процесу про статус ЛНР і ДНР», — додав віце-спікер Держдуми, коментуючи нібито потребу взаємодії з бойовиками так званих «республік».

    Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чекає від Зеленського єднання України з Росією.

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Читайте також: «Я йду, але я залишаюся». Прощальний вечір Порошенка

    Джерело: ТАСС

    Росія ДНР вибори ЛНР Путін політика Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ