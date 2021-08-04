Уряд Шмигаля не знайшов грошей на запуск 5G

Ще у травні 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко підписав наказ про підготовку до запровадження 5G в Україні

Кабінет міністрів переніс проведення тендеру на видачу ліцензій з користування радіочастотами 5G з жовтня 2021 року на лютий 2022 року. Усе через брак грошей. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну.

Раніше у червні 2021 року мали провести науково-дослідні роботи для визначення вартості радіочастот у діапазонах 700 МГц та 3400-3800 МГц. А також дослідити можливість спільного використання системи рухомого зв’язку 5G.

На реалізацію проєкту з впровадження 5G Мінцифри просили виділити з держбюджету 4,6 млрд грн. Але грошей на 2021 рік на таке не виділили. Тому усі терміни змістилися на 4 місяці.

Тепер зазначені роботи обіцяють провести у грудні 2021 року, а тендер — у лютому 2022-го.

Ще у травні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав наказ про підготовку до запровадження 5G в Україні. У листопаді 2019-го заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест анонсував, що мобільний зв’язок п’ятого покоління (5G) з'явиться в Україні за три роки.

Але у вересні 2020 року у Міністерстві цифрової трансформації заявляли, що представники місцевої влади в Україні заважають роботі станцій зв'язку 5G через «страшилки» про їхню шкоду. Наприклад, через місцеву владу встановлення станцій зірвали у Броварах, що на Київщині, Івано-Франківську, Маріуполі та у Святошинському районі Києва. Місцеві чиновники вимагають не встановлювати базові станції біля шкіл, медичних закладів та інших державних установ.

Зазначимо, що технологія 5G дозволяє використовувати інтернет, швидкість якого перевищує 4G у 20 разів, а в деяких випадках швидкість 5G може бути більшою навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу сподіваються, що технологія 5G значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як «розумне місто», безпілотні автомобілі тощо.