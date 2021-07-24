У 15 тисячах віддалених сіл з’явиться інтернет

До кінця наступного року до мережі приєднаються українські школи, амбулаторії та ЦНАПи

Доступ до всесвітньої мережі стане можливим для 15 тисяч українських сіл вже до кінця 2022 року. Про це йдеться у повідомленні міністерства розвитку громад та територій України.

Понад шість тисяч освітніх, медичних і культурних закладів, ЦНАПів та органів місцевого самоврядування, які розташовані у сільській місцевості, будуть підключені до інтернету.

В рамках проєкту Міністерства цифрової трансформації України «Доступ до інтернету в українських селах» до кінця 2021 року доступ до швидкісного інтернету отримають понад мільйон українських громадян, які мешкають у сільській місцевості.

«Було вже виділено і розподілено кошти на місцеві громади. Цього тижня ми очікуємо, що завдяки нашим колегам з Міністерства фінансів гроші надійдуть на рахунки місцевих громад і, відповідно, вже розпочнуться тендери на підключення до інтернету в селах, соціальних об'єктах, лікарнях, школах тощо», – повідомив міністр цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

У 2021 році на реалізацію прєекту виділено 500 млн грн. На наступний рік, за підрахунками Мінцифри, необхідне фінансування становить 950 мільйонів гривень.

За інформацією Мінцифри, наразі 23% громадян України, які мешкають у селах та селищах, не мають доступу до інтернету через відсутність операторів швидкісного фіксованого зв'язку. Це створює бар'єри не лише для спілкування, а й у доступі до цифрових послуг, дистанційної роботи, освіти тощо.

Нагадаємо, мешканці українських сіл майже не поступаються містянам за об’ємом споживання мобільного інтернету.

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До кінця наступного року до мережі приєднаються українські школи, амбулаторії та ЦНАПи

Доступ до всесвітньої мережі стане можливим для 15 тисяч українських сіл вже до кінця 2022 року. Про це йдеться у повідомленні міністерства розвитку громад та територій України.

Понад шість тисяч освітніх, медичних і культурних закладів, ЦНАПів та органів місцевого самоврядування, які розташовані у сільській місцевості, будуть підключені до інтернету.

В рамках проекту Міністерства цифрової трансформації України «Доступ до інтернету в українських селах» до кінця 2021 року доступ до швидкісного інтернету отримають понад мільйон українських громадян, які мешкають у сільській місцевості.

«Було вже виділено і розподілено кошти на місцеві громади. Цього тижня ми очікуємо, що завдяки нашим колегам з Міністерства фінансів гроші надійдуть на рахунки місцевих громад і, відповідно, вже розпочнуться тендери на підключення до інтернету в селах, соціальних об'єктах, лікарнях, школах тощо», – повідомив міністр цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

У 2021 році на реалізацію прєекту виділено 500 млн грн. На наступний рік, за підрахунками Мінцифри, необхідне фінансування становить 950 мільйонів гривень.

За інформацією Мінцифри, наразі 23% громадян України, які мешкають у селах та селищах, не мають доступу до інтернету через відсутність операторів швидкісного фіксованого зв'язку. Це створює бар'єри не лише для спілкування, а й у доступі до цифрових послуг, дистанційної роботи, освіти тощо