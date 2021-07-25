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    Набув чинності закон, за яким українці зможуть отримати гарантію на товар через інтернет

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    Ці зміни допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді - Набув чинності закон, за яким українці зможуть отримати гарантію на товар через інтернет

    Ці зміни допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді

    Фото з відкритих джерел

    Закон передбачає можливість отримання споживачем експлуатаційних документів та гарантійних зобов’язань в електронному вигляді

    В Україні у неділю, 25 липня, набув чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді». Відповідний закон напередодні оприлюднено в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».

    Так, згідно з законом, суб’єкт господарювання зможе надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари, зокрема паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару, в електронному вигляді на офіційному вебсайті виробника. У разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті виробника в установленому ним порядку.

    Водночас на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному вебсайті виробника і оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюється продавцем під час продажу такого товару. Також на вимогу споживача продавець має надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

    Очікується, що відповідні оновлення в законодавстві допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді або ймовірності їх загубити. Окрім того, недобросовісні суб’єкти господарювання не зможуть надавати споживачам підробні експлуатаційні документи в паперовому вигляді

    Президент Володимир Зеленський 22 липня підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді», який Верховна Рада ухвалила 1 липня.
    Теги: Верховна Рада закон інтернет документи українці реєстрація
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    Набув чинності закон, за яким українці зможуть отримати гарантію на товар через інтернет