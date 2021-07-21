Які товари українці найчастіше купують онлайн: дослідження

Експерти розповіли, що українці найчастіше купують онлайн, та скільки на це витрачають грошей

З листопада 2020 року по квітень 2021-го найпопулярнішим товаром, який українці купують онлайн, стала електроніка. Про це свідчить дослідження, яке провели OLX Доставка та CBR. Продажі за пів року у цій категорії виросли на 40%. Це 635 тисяч замовлень.

Одяг опинився на другому місці за кількістю угод – 441 тисяч замовлень та приріст 43%.

Відбувся бум і в сегменті дитячих товарів – зростання на 84% до 378 тисяч замовлень.

Також на 55% збільшилася кількість угод з купівлі товарів для відпочинку, хобі та спорту. Зростання числа замовлень можна було спостерігати ще й у товарах для дому та саду.

Попри це, витрати українців залишилися на тому самому рівні, що й з травня по жовтень 2020 року. Середній чек майже не змінився. Виглядає він наступним чином:

електроніка – 1 587 грн;

одяг – 671 грн;

дитячі товари – 552 грн;

хобі, відпочинок і спорт – 814 грн;

дім і сад – 754 грн;

запчастини для транспорту – 775 грн.

На початку 2021 року в Україні зафіксували найбільше інтернет-покупців за останні роки – 42%. Для порівняння: наприклад, у третьому кварталі 2020-го їх було 33%. Усього онлайн купують приблизно 11 млн українців, які користуються інтернетом.

Ядро споживачів живе у населених пунктах до 100 тисяч мешканців – це 56% людей. Серед усіх покупців онлайн – 55% жінок та 45% чоловіків. Найчастіше це люди з повною вищою освітою, які працюють. Дохід українців, що купують в інтернеті на 38% більший, ніж у тих, хто обирає офлайн.

Серед бар’єрів для покупок в інтернеті на місцевих платформах онлайн-користувачі називають необхідність примірки та невпевненість в якості товару. Якщо ж говорити про покупки в соцмережах, до цих причин можна додати ще й відсутність довіри.