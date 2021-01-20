  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд схвалив нову стратегію воєнної безпеки України, яка враховує агресію РФ

    • Розсилка
    Українське військо набирає міці з кожним роком&nbsp; - Уряд схвалив нову стратегію воєнної безпеки України, яка враховує агресію РФ
    Українське військо набирає міці з кожним роком 
    Фото з відкритих джерел

    Новий документ враховує ризики воєнної загрози з боку Росії

    Кабінет міністрів підтримав проєкт Стратегії воєнної безпеки України. Про це повідомляє Урядовий портал.

    Стратегія передбачає залучення для реалізації всеохоплюючої оборони усіх складових сектору безпеки й оборони та громадянського суспільства.

    «Всеохоплююча оборона України передбачає застосування усіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права», - сказано у повідомленні.

    Новий документ також враховує ризики загрози з боку Росії та дисбаланс потенціалів України та Російської Федерації.

    У разі схвального рішення РНБО стратегію введуть у дію указом президента.

    Крім того, вона є основою для розроблення стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, розвитку озброєння та військової техніки, а також плану оборони України й планів застосування сил оборони.

    До слова, Нацрада перевірить канал «Наш» через слова Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі15 січня колишня соратниця Януковича Олена Бондаренко в ефірі телеканалу заявила, що українська армія використовувалася на Донбасі «проти власного народу» і «обстрілювала мирні» міста Донецьк та Луганськ. Також вона заявила, що доказів присутності російських військ на Донбасі немає.

    Також нещодавно міністр у справах ветеранів розповіла, як готувалася анексія. Юлія Лапутіна нагадала про спробу Росії встановити контроль над Кримом ще за часів ексочільника автономної республіки нині покійного Юрія Мєшкова.

     Читайте також:


    Теги: Росія ЗСУ РНБО армія агресія військові уряд озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies