Уряд схвалив нову стратегію воєнної безпеки України, яка враховує агресію РФ

Новий документ враховує ризики воєнної загрози з боку Росії

Кабінет міністрів підтримав проєкт Стратегії воєнної безпеки України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Стратегія передбачає залучення для реалізації всеохоплюючої оборони усіх складових сектору безпеки й оборони та громадянського суспільства.

«Всеохоплююча оборона України передбачає застосування усіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права», - сказано у повідомленні.

Новий документ також враховує ризики загрози з боку Росії та дисбаланс потенціалів України та Російської Федерації.

У разі схвального рішення РНБО стратегію введуть у дію указом президента.

Крім того, вона є основою для розроблення стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, розвитку озброєння та військової техніки, а також плану оборони України й планів застосування сил оборони.

До слова, Нацрада перевірить канал «Наш» через слова Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі. 15 січня колишня соратниця Януковича Олена Бондаренко в ефірі телеканалу заявила, що українська армія використовувалася на Донбасі «проти власного народу» і «обстрілювала мирні» міста Донецьк та Луганськ. Також вона заявила, що доказів присутності російських військ на Донбасі немає.

Також нещодавно міністр у справах ветеранів розповіла, як готувалася анексія. Юлія Лапутіна нагадала про спробу Росії встановити контроль над Кримом ще за часів ексочільника автономної республіки нині покійного Юрія Мєшкова.



