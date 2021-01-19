Нацрада перевірить канал «Наш» через слова Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі
Нацрада проведе моніторинг ефіру каналу за 15 січня
Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на пресслужбу Нацради.
«Буде проведено моніторинг ефіру каналу за 15 січня. Зараз він опрацьовується відповідним управлінням», — заявили у відомстві, додавши, що розгляд рішення щодо каналу призначено на 29 січня.
До Нацради раніше зверталася партія «Європейська солідарність», яка звинуватила «Наш» у регулярному просуванні спікерів з антиукраїнською пропагандою.
15 січня Бондаренко в ефірі телеканалу заявила, що українська армія використовувалася на Донбасі «проти власного народу» і «обстрілювала мирні» міста Донецьк та Луганськ. Також вона заявила, що доказів присутності російських військ на Донбасі немає.
За останні два місяці для телеканалу «Наш» це третя перевірка. 10 грудня Нацрада звернула увагу на пряме включення представника «ЛНР», а 23 грудня оголосила попередження телеканалу за трансляцію пресконференції Володимира Путіна.