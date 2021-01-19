Нацрада перевірить канал «Наш» через слова Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі

Телеканалу «Наш» оголошено попередження за пропагандистську трансляцію у 2019 році

Нацрада проведе моніторинг ефіру каналу за 15 січня

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірить телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на пресслужбу Нацради.

«Буде проведено моніторинг ефіру каналу за 15 січня. Зараз він опрацьовується відповідним управлінням», — заявили у відомстві, додавши, що розгляд рішення щодо каналу призначено на 29 січня.

До Нацради раніше зверталася партія «Європейська солідарність», яка звинуватила «Наш» у регулярному просуванні спікерів з антиукраїнською пропагандою.

15 січня Бондаренко в ефірі телеканалу заявила, що українська армія використовувалася на Донбасі «проти власного народу» і «обстрілювала мирні» міста Донецьк та Луганськ. Також вона заявила, що доказів присутності російських військ на Донбасі немає.

За останні два місяці для телеканалу «Наш» це третя перевірка. 10 грудня Нацрада звернула увагу на пряме включення представника «ЛНР», а 23 грудня оголосила попередження телеканалу за трансляцію пресконференції Володимира Путіна.