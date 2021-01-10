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    Армія готувала десантну операцію зі звільнення Криму: Кривонос розповів деталі

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    <p>Операції завадило те, що командир 36 бригади, яка базувалася в Криму, здав позиції росіянам</p> - Армія готувала десантну операцію зі звільнення Криму: Кривонос розповів деталі

    Операції завадило те, що командир 36 бригади, яка базувалася в Криму, здав позиції росіянам

    Скріншот з фільму «Крим.Реалії»

    У 2014 році в Генштабі ЗСУ був розроблений план з трьох етапів щодо захисту Криму

    Українська армія взимку 2014 року готувала секретну операцію, аби зірвати анексію Криму Росією та захистити півострів. У Крим збирались перекинути найбоєздатніші підрозділи ВДВ.

    Про це розповів ексзаступник секретаря РНБО, у 2014 начальник Управління спеціальних операцій Генерального штабу Сергій Кривонос у фільмі журналістів «Крим.Реалії».

    «ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити можливі спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25 повітряно-десантна бригада і 79 аеромобільна бригада. Вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції і посилити ті угруповання в Криму, які були в той час у Збройних сил України», – розповів генерал.

    Він повідомив, що в Генштабі був розроблений план з трьох етапів. У той час в Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ. 

    За словами Кривоноса, операції завадило те, що Сергій Стороженко – командир 36 бригади, яка перебувала в Криму у Перевальному, здав її росіянам.

    Навідник-оператор БМП-2 36-ї бригади берегової оборони Михайло Старостін розповідав, що за наказом Стороженка бійці залишили техніку в парку, за півтора кілометра від казарм.

    Раніше Кривонос озвучив план повернення Криму.

    Нагадаємо, генерал-майор Сергій Кривонос розкритикував ідею Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, зокрема з боку Криму. Він заявив, що ідея президента нереалістична, бо більшість українців не готові до цього ідеологічно і не навчені. За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави».

    Після цього президент звільнив Кривоноса з поста заступника секретаря РНБО.

    Раніше Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму «буде велика війна» і загальна мобілізація – чоловіків та жінок.

    Теги: Крим окупанти ЗСУ РНБО війна Генштаб військові Україна окупація Сергій Кривонос
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