Уряд України схвалив проект ратифікації «прикордонної» угоди з Молдовою

У жовтні 2017 року Україна та Молдова підписали угоду про спільний контроль на державному кордоні

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та Молдови про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів і предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон. Відповідне рішення члени уряду ухвалили на засіданні уряду без обговорення. Варто зазначити, що чинна



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У жовтні 2017 року Україна та Молдова підписали угоду про спільний контроль на державному кордоні

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та Молдови про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів і предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон. Відповідне рішення члени уряду ухвалили на засіданні уряду без обговорення.

Варто зазначити, що чинна угода між урядом України і урядом Молдови про організацію спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон була ухвалена понад 20 років тому та визначала перелік пунктів пропуску, де було можливе запровадження спільного контролю.

Нагадаємо, 7 жовтня 2017 року Україна та Молдова підписали угоду про спільний контроль на державному кордоні.

Зазначалося, що угода про спільний контроль на кордоні є частиною плану заходів з організації спільної оперативної охорони державного кордону з державами-членами ЄС – Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією, Угорщиною, а також з Республікою Молдова.