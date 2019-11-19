Уряд змінив керівництво на 43 державних підприємствах



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Міністр економіки Тимофій Милованов

На всі позиції відповідно до законодавства призначений виконуючий обов'язки та оголосили конкурс

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства змінило керівництво на 43 державних підприємствах.

Про це повідомив міністр Тимофій Милованов.

Зокрема, керівництво змінили у держкомпаніях Укрспирт, Конярство України, Аграрний фонд, Електронмаш, Еко, Львівське, Національний офіс інтелектуальної власності, Офіс просування експорту та інші.

За словами Милованова, на цих підприємствах звільнили керівників та призначили виконувачів обов’язків. Також там оголосили конкурси на нових керівників.

Перелік державних компаній на яких було змінено керівництво:

Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь«, м. Харків

Державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод», м. Дніпро

Державне підприємство «Укрхімтрансаміак»

державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд»

Державне підприємство «Одеський науково– дослідний інститут телевізійної техніки», м. Одеса

Державне підприємство «Еко»

Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП», м. Київ

Державне підприємство «Електронмаш», м. Київ

державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів»

державне підприємство «Львівське»

Український державний фонд підтримки фермерських господарств

Державне підприємство Великолепетиський радгосп

державне підприємство «Лубенське агроторгове підприємство»

державне підприємство «Харківське промислово-торговельне підприємство»

Український науково-дослідний інститут соляної промисловості

Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке»

Державне підприємство «Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Агропромислово-торгове підприємство «Бобовище»

Агроторгове підприємство радгосп-заводу «Мукачівський»

Державне підприємство «Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника»

Державне підприємство «Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу»

Державне підприємство шовкорадгоспу «Шотівський»

Державне підприємство «Генічеський солезавод»

Державне підприємство «Піщанський кар’єр»

Державне підприємство «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»

Державне підприємство «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві»

Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості»

Державне підприємство «Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві «Облплемпідприємство»

Державне підприємство «Мурафський кар’єр»

Державне підприємство «Харківський проектний інститут «Промзернопроект»

Державне підприємство Гайворонський завод безалкогольних напоїв

Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк»

Державне підприємство «Грозинське»

Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»

Державне підприємство «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»

Державна установа «Офіс з просування експорту України»

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності»

Державне підприємство

«Радгосп «Виноградна долина»

Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове»

Державне підприємства «Племінний завод «Плосківський»

Державне підприємство «Конярство України».

Напередодні в уряді повідомили, що третина державних компаній в Україні — банкрути та будуть ліквідовані.

Раніше Милованов назвав об’єкти, які не можна приватизовувати.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що під час перебування в США і написання дисертації пробував марихуану.