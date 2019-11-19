Глава МЗС Литви про повернуті Росією кораблі: вкрали тисячу доларів, а повертають сто



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Лінас Лінкявічюс: Повернення Україні кораблів не слід оцінювати як якийсь особливий прогрес. Це певний крок, що і так повинно було статися

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що не слід вважати прогресом повернення Україні трьох захоплених Росією військових кораблів, оскільки така дія не свідчить ні про яку «велику перемогу». Про це повідомляє Delfi.

Міністр сказав, що повернення судів слід порівняти з ситуацією, «коли хтось вкрав тисячу доларів, а потім повертає сто».

«Можливо це і грубе порівняння, але я не вважаю, що це велика перемога. Ці судна вони і так повинні були повернути. Зрештою, нагадаю, що моряків повинні були повернути за рішенням Морського трибуналу ООН, проте вони були обмінені», - сказав Лінкявічюс.

«Це не слід оцінювати як якийсь особливий прогрес. Це певний крок, що і так повинно було статися», - додав він.

Як повідомлялось, 18 листопада Росія повернула Україні два катери та буксир, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки.

вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.