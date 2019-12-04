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    Уряд звільнив Зеркаль з Міністерства закордонних справ

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    Олена Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада - Уряд звільнив Зеркаль з Міністерства закордонних справ
    Олена Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада

    Зеркаль пішла з міністерства за власним бажанням

    Кабінет міністрів України звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у соцмережах.

    За інформацією Гончаренка, який присутній на засіданні, Кабмін також звільнив:

    • Едуарда Петренко - з посади голови Національної служби здоров'я,
    • Сергія Білана - з посади заступника голови Державної фіскальної служби,
    • Романа Чернегу - з посади голови Державної служби з питань праці,
    • Андрія Камуза - з посади голови правління Державної іпотечної установи,
    • Ярослава Климовича - з посади голови правління НАК «Надра України».

    Кабмін також затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки глави Нацслужби здоров'я України буде Оксана Мовчан (заступник голови НСЗУ). Т.в.о. голови Держслужби України з питань праці призначений Ігор Дегнер (директор Департаменту з питань праці Держпраці), т.в.о. президента ДП НАЕК «Енергоатом» - Павло Павлишин (гендиректор Рівненської АЕС), т.в.о. голови правління Державної іпотечної установи - В'ячеслав Фролов (директор департаменту установи).

    Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада 2019 року. Зеркаль розмістила на своїй сторінці фото заяви про звільнення за власним бажанням. «Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом та небайдужою людиною», - зазначила Зеркаль.

    МЗС Кабмін дипломатія Олексій Гончаренко уряд Олена Зеркаль
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