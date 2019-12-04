«Це розворот в інший бік». В’ятрович прокоментував призначення Дробовича головою Інституту нацпам’яті



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Антон Дробович став керівником Українського інституту національної пам'яті

Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці - заявив В'ятрович

Колишній директор Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович вважає помилкою призначення урядом на посаду керівника Інституту Антона Дробовича.

«Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців», - написав В’ятрович у «Фейсбуці».

Як повідомляв Главком, 4 грудня Кабінет міністрів України обрав нового главу Інституту національної пам’яті. Уряд призначив керівником Інституту Дробовича Антона.

Антон Дробович — кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член Правління Молодіжної Асоціації Релігієзнавців.

Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.

Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

До слова, лише половина кандидатів на посаду голови Інституту нацпам’яті здали англійську.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

Як відомо, В’ятрович був призначений очільником Українського інституту національної пам’яті 25 березня 2014 року.

Третього грудня 2019 року В'ятрович склав присягу народного депутата України.

Раніше повідомлялося, що ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної Ради поточного скликання, адже Наталя Бойко, наступна за списком від «Європейської солідарності», стала радником прем'єрміністра Олексія Гончарука.